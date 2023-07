Atletica: Italia pronta per gli Europei U20 di Gerusalemme, Lorenzo Mellano nella spedizione azzurra

Il vicedirettore tecnico delle squadre nazionali Tonino Andreozzi ha comunicato l’elenco dei convocati per gli Europei under 20 di Gerusalemme in programma dal 7 al 10 agosto.

Il team azzurro sarà composto da ben 95 atleti, di cui 52 uomini e 43 donne.

13 i piemontesi chiamati a vestire la maglia azzurra, un record per una rassegna internazionale. La compagina piemontese pronta a volare a Gerusalemme è composta da 7 uomini e 6 donne; c’è chi conferma la maglia azzurra rispetto allo scorso anno, chi invece è all’esordio.

Esordio in azzurro per Lorenzo Mellano (Atl. Fossano ’75), multiplista da oltre 7000 punti nel decathlon (quarto lo scorso weekend ai tricolori di categoria), che ha nei 400 il suo punto di forza e infatti la sua convocazione si deve proprio a questa caratteristica; il cuneese infatti sarà chiamato a dare il suo apporto alla staffetta 4x400.