Skiroll: la Coppa Italia NextPro fa tappa in Valle d'Aosta

La Coppa Italia NextPro di skiroll torna nel Nord Ovest. Sabato 29 e domenica 30 luglio, Verrayes (Valle d’Aosta) ospiterà una sprint da 200 metri valida per il circuito nazionale e una mass start a tecnica libera che assegnerà anche il titolo italiano misto.

L’evento è organizzato dallo Sci Club Amis de Verrayes, con l’approvazione della FISI e il patrocinio del Comune di Verrayes. Il direttore di gara questo weekend sarà Solange Chabloz, da diversi anni nello staff tecnico della nazionale italiana di skiroll.

Il programma del weekend si aprirà sabato pomeriggio alle 15.00, sulla pista da skiroll dell’Area Sportiva Rapy, con la qualificazione per la sprint da 200 metri, valida soltanto per la Coppa Italia NextPro.

Al via le categorie Giovanissimi, Children e Giovani/Senior/Master. A seguire le batterie. Dopo la finale, saranno effettuate le premiazioni nell’Area Sportiva di Rapy.

Domenica mattina, 30 luglio, a partire dalle 9.00 è invece in programma la mass start in tecnica libera che, oltre a essere l’undicesima gara della Coppa Italia NextPro, sarà anche Campionato Italiano Misto Assoluto e Giovani.

La mass start in tecnica libera Giovani/Senior/Master femminile si disputerà su distanza di 8 km (4 giri grandi da 2 km), mentre la gara maschile si svolgerà su 16 km, quindi otto giri da 2 km. In queste categorie tutti gli atleti dovranno gareggiare con gli skiroll messi a disposizione dal comitato organizzatore.

Per quanto riguarda le altre categorie, queste sono le distanze da percorrere: 1,3 km per Under 10, 2 km per Under 12, 4 km per Under 14, 8 km per MCM (1958 e precedenti) e Under 16. Le premiazioni verranno effettuate alle 13 nell’Area Sportiva di Rapy.