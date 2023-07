Sogna Miss Italia e si prepara agli studi di Medicina: ecco Francesca Bergesio, 18 anni di Cervere

“Quando ci hanno detto che potevamo scegliere un abito lungo con cui sfilare, non ho avuto dubbi. Ho indossato quello verde smeraldo della mamma per averla ancora più vicino a me”.

E in effetti le ha portato fortuna. Perchè Francesca Bergesio si è aggiudicata la fascia di Miss Miluna Piemonte e Valle d’Aosta alla prima finale regionale di Miss Italia, che si è tenuta sabato 22 luglio a Venaria.

Nel pubblico circa 2.000 persone, tra cui tutta la sua famiglia orgogliosa: mamma Ilaria, la sorella minore Virginia e papà Giorgio, senatore della Lega.

“Non posso che ringraziarli – ci tiene a dire Francesca -. Mi supportano tantissimo, mi spronano e mi aiutano dietro le quinte. Così come il mio fidanzato Alberto, orgoglioso e fiero di me”.

Francesca Bergesio ha 18 anni, è alta 1,80 metri ed è di Cervere. "Una bellezza da Miss Italia, il cui viso secondo i giudici ricorda un po' quello della diva degli anni ‘50 Lucia Bosè, Miss Italia nel 1947", hanno annotato gli organizzatori registrando il successo del concorso.

“Che bel commento, l'ho letto il giorno dopo sui giornali. Ne sono felicissima”, ha dichiarato la giovane. Che si è anche detta incredula del risultato: “C'erano 22 ragazze quella sera, tutte bellissime. E quando hanno pronunciato il mio nome proprio non me lo aspettavo. È stato un momento magico. Un traguardo molto importante”.

Questa fascia infatti la porterà dritta alla pre-finale regionale del 23 agosto a Barbaresco, che darà a due ragazze l’accesso diretto all’ambita finalissima nazionale di “Miss Italia”.

“Sarebbe un sogno”, dice la giovane che ha anche un bel portamento costruito dopo tanti anni di danza classica e tip tap. Le piace anche il tennis e andare in palestra.

È affascinata dal mondo della moda: “Una passione che ho da quando sono piccolina, quando organizzavo, con le amiche, in vacanza a Sanremo, delle finte sfilate a bordo piscina. E perchè no? Magari anche il cinema. Vivevo in Convitto a Torino e ho fatto anche un po' di recitazione”.





"Voglio ringraziare tutto lo staff che ruota intorno al mondo di Miss Italia - ci tiene Francesca -. In particolare Mirella Rocca, organizzatrice e agente per il Piemonte e la Valle d'Aosta che è stata molto importante per noi ragazze, con una pazienza infinita".

La ragazza ha solo 18 anni ma ha i piedi ben ancorati a terra. A settembre infatti inizierà gli studi di Medicina all'Università di Torino dopo essersi brillantemente diplomata al Liceo classico europeo di Torino.