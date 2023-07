Epatiti, Schillaci “Massimo impegno contro grave minaccia per salute”

ROMA (ITALPRESS) - "La Giornata Mondiale dell'Epatite che si celebra oggi è un'occasione preziosa per aumentare l'attenzione e la consapevolezza su una grave minaccia per la salute pubblica. E' necessario mettere in campo tutte le azioni possibili per contrastare questa malattia e proteggere la salute del fegato, essenziale per la vita". E' quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci."Prevenzione, diagnosi precoce e miglioramento di terapie efficaci, anche grazie alla ricerca, sono gli assi strategici su cui agire e lo stiamo facendo in particolare attraverso lo screening nazionale gratuito per infezione da HCV, gli interventi previsti dal Piano Nazionale per la Prevenzione 2020-2025 e l'aggiornamento del Piano Nazionale per la Prevenzione delle Epatiti Virali B e C (PNEV), alla luce delle nuove opportunità terapeutiche e al fine di allinearlo ai più ambiziosi obiettivi di eliminazione delle epatiti. Un traguardo al quale rivolgiamo il massimo impegno".- foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).