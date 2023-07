Juventus fuori dalla Conference League, squalifica Uefa e multa

(Adnkronos) - La Juventus è stata squalificata per un anno dalle competizioni europee dalla Uefa per violazione dei regolamenti Uefa Club Licensing e del fair play finanziario (Ffp). Il club di Torino è stato anche multato di 20 milioni di euro, anche se 10 milioni di euro sono condizionali e verranno applicati solo in caso di irregolarità nei bilanci annuali della Juventus per il 2023, 2024 o 2025. La sentenza esclude quindi la Juventus dalla prossima Conference League. Al suo posto sarà ripescata la Fiorentina.