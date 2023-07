Tajani incontra coordinatori regionali Fi, 29/9 “Berlusconi Day”

ROMA (ITALPRESS) - Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha riunito oggi i coordinatori regionali del partito per fare il punto sulle prossime iniziative. Si inizia con la due giorni dedicata al tesseramento a livello nazionale, il 29 e il 30 luglio, per una presenza sempre più capillare di Forza Italia sul territorio, per poi andare a settembre con le due grandi manifestazioni nazionali di Gaeta e Paestum. A Gaeta, il 9 e il 10 settembre, per l'evento "Azzurra Libertà - ritorno a Everest" dove si daranno appuntamento i giovani del movimento giovanile azzurro e che saranno impegnati in diversi incontri e panel ai quali parteciperanno amministratori, parlamentari, dirigenti e rappresentanti al Governo. Una festa che scandisce anche la ripresa dell'attività politica dopo la pausa estiva, un importante momento di aggregazione dei giovani, molto caro al presidente Silvio Berlusconi che, negli anni, aveva sempre dato il suo personale contributo. Ma il momento più sentito, più coinvolgente, sotto la bandiera di Forza Italia e in memoria dell'unico presidente e fondatore del partito, Silvio Berlusconi, sarà il "Berlusconi day", all'interno dell'evento che si svolgerà a Paestum, il 29 - 30 settembre e il 1 ottobre. Sarà l'occasione per festeggiare il compleanno del presidente Berlusconi tutti insieme, con i suoi tanti amici che ripercorreranno, attraverso i loro ricordi, la sua vita e i suoi straordinari successi come imprenditore, sportivo e uomo politico, in un percorso lungo oltre trent'anni. Una giornata interamente dedicata alla sua memoria, un tributo straordinario di affetto, una ricorrenza che sarà nel cuore di tutti. Le successive due giornate a Paestum vedranno, poi, un confronto costruttivo con la classe dirigente, con i ministri, i sottosegretari, i presidenti di Regione e gli amministratori locali per costruire insieme le basi per affrontare la sfida delle prossime elezioni europee.-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS).