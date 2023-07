Castelli aperti, i siti aperti in Granda nell'ultima domenica di luglio

Prosegue la rassegna Castelli Aperti. Il patrimonio dell’iniziativa è eterogeneo e formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici. Sono numerose e diversificate quindi le proposte che anche nell’ultima settimana di luglio verranno offerte al visitatore in tutto il territorio piemontese.

Questi i siti della provincia di Cuneo:

Alba – Museo Diocesano di Alba: dalle 14.30 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni: Tel. 345 7642123; mudialba14@gmail.com

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: dalle 10.30 alle 19.00. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@wimubarolo.it; prenotazioni@wimubarolo.it https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra - La Zizzola Casa dei Braidesi: visite accompagnate con orario 10.00 – 18.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0172 430185; turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 412010, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 423880, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo del Giocattolo: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 413049, turismo@comune.bra.cn.it

Caraglio - Il Filatoio: Museo del Setificio Piemontese: visita guidata nei seguenti orari: 10.30 - 12.00 - 15.00 - 16.30 e 18.00. Per informazioni e prenotazioni Tel:0171/61.83.00 info.emotionalp@gmail.com

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni: associazionecollineculture@gmail.com – Tel. 339.1014635 oppure Tel. 0172 427089; turistico@comune.cherasco.cn.it,

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30); info 3478878051; museo.malle@comune.dronero.cn.it

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. +39 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it

Gorzegno - Borgo del castello dei Marchesi del Carretto: Lo spazio è a libero accesso. Per la visita guidata è necessaria la prenotazione. Per informazioni: Tel:0173 86012, 327 7678054 gorzegno@reteunitaria.piemonte.it

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10.00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Info 371 4918587; info@castellorealedigovone.it https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; castellomagliano@barolofoundation.it https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 11.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it

Priero – Borgo e torre Medievale: visite guidate dalle 10.00 alle 18.00 solo su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 3331714232, torre@prieroturismo.it

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Saliceto - Castello dei Marchesi del Carretto: visite guidate ore 11.00 ed ore 16.00.

Info: 339 2629368; info@castelliaperti.it

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-saliceto.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 394 0334 ; musa@itur.it https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: tel. 3293940334; musa@itur.it https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 394 0334; musa@itur.it https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo – Villa Belvedere Radicati: visite con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00 Informazioni e prenotazioni: Tel: 351 9038507, 333 4414980; info@villabelvedereradicati.it

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 0172 717545; museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; info@castellodiserralunga.it; https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-serralunga-dalba.html