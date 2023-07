A Neviglie si inaugura la nuova “piazza della fontana”, in ricordo di Raffaella Bordino

Volti al termine i lavori, è giunto il momento di inaugurare la “piazza della fontana” di Neviglie, opera pubblica che ha garantito il recupero di una zona dismessa, ora riqualificata e riconsegnata come luogo di aggregazione per la comunità nevigliese, grazie all’installazione di una fontana, panchine e una camminata. Domenica 30 luglio, dopo la santa messa, si svolgeranno le cerimonie di intitolazione dei nuovi spazi pubblici alla memoria di due distinti cittadini nevigliesi: Raffaella Bordino e Ivo Pedrotto.



La giornata prenderà avvio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, con la messa commemorativa del già consigliere Ivo Pedrotto. Per quarantacinque ininterrotti anni Pedrotto è stato membro attivo della Proloco nevigliese, prendendo parte a numerosissime attività e progetti a beneficio della comunità. In segno di gratitudine e riconoscimento per l’impegno speso, l’Amministrazione ha scelto di intitolare a Pedrotto il nuovo salone polifunzionale di via Umberto I 19, adiacente alla chiesa parrocchiale.



A seguire, alle ore 11.30, è prevista la prima accensione della nuova fontana che completa il restyling dell’appena ultimato belvedere. “Questo sito è stato ridisegnato per accogliere nuovamente la cittadinanza: un luogo che anticamente già ospitava una fonte, e per antonomasia è già così conosciuto dagli abitanti di Neviglie, torna a essere punto di ritrovo per le persone”, dice il sindaco Corrado Benotto, che commenta con soddisfazione il termine dei lavori che hanno coinvolto Neviglie negli ultimi mesi, ringraziando per la partnership la Regione Piemonte e la Fondazione Crc a nome di tutta l’Amministrazione comunale.



La nuova piazza si trova all’ingresso del paese arrivando da Neive, lungo la strada provinciale, ed è incastonata tra la Tartufaia didattica e il vigneto comunale. Fiori e panchine accolgono i cittadini attorno alla fontana, posta a onorare la memoria di Raffaella Bordino, cittadina nevigliese che perse la vita anni fa in un incidente stradale. “A lei e a tutte le vittime della strada dedichiamo questo luogo”, annuncia il sindaco Benotto. È stata proprio la famiglia Bordino a concedere i terreni su cui sorgono la piazza e la fontana, dotata di impianto di ricircolo dell’acqua e di illuminazione nelle ore notturne.



“L’intitolazione di questi luoghi a cittadini che hanno offerto un importante contributo alla vita pubblica del paese è di grande valore per questa Amministrazione. Auspichiamo che il nuovo belvedere e la sala polifunzionale possano riuscire nell’intento di rendere il paese ancora più accogliente e che possiate godere della vivacità e partecipazione che animano il Comune di Neviglie in queste iniziative, nell’esempio offerto dai nostri concittadini defunti”, conclude il primo cittadino.