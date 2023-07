Cuneo, al via i lavori per risistemare lo Scalone Bellavista

È il momento del re-styling per la salita e lo scalone Bellavista. L’abbattimento delle tante piante infestate dal tarlo asiatico nel 2021, aveva danneggiato e al contempo messo a nudo le criticità pre-esistenti lungo questo percorso pedonale e la scalinata. Così – come già noto – era stato deciso di avviare il necessario iter progettuale, per risistemare e riqualificare la salita.

Lunedì 31 luglio, con la posa della recinzione, inizieranno i lavori che serviranno a rifare il fondo della pista pedonale e a rinforzare i fianchi a valle; nei tratti più scoscesi si metterà un mancorrente in ferro sul lato a valle; si ripuliranno le scalinate. Sarà rinnovata l’illuminazione e saranno predisposti gli impianti per l’irrigazione delle piante che verranno reimpiantate sulle ripe.

Il progetto prevede infatti che venga anche risistemato il verde. Certo è che l’abbattimento delle piante di alto fusto che erano malate ha restituito una scenografia di cui si era persa la percezione e ha aperto sulla cima dello scalone un punto panoramico unico da quella parte dell’altipiano cittadino. Per non perdere questa dimensione ritrovata, gli agronomi hanno quindi proposto di mettere a dimora piante di medio fusto (siepi di cornus baton rouge, cercis avondale, bagolaro e clerodendrum).

Durante il periodo dei lavori, i pedoni potranno utilizzare le altre rampe che da “Discesa Bellavista”, portano verso Piazza Foro Boario.

Così l’assessore Gianfranco Demichelis: “Siamo contenti di essere arrivati all’apertura dei lavori. È sempre impegnativo progettare e far partire le opere pubbliche. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato in questi mesi per preparare un intervento che sono certo restituirà alla città un’altra bellezza. Darà il benvenuto a chi entra a Cuneo dal Ponte Vecchio sullo Stura ma sarà anche una bella cornice per chi vuole sostare e osservare il panorama che si apre da quel punto”.