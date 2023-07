Da oggi torna visitabile la borgata-museo “Balma Boves” di Sanfront

Terminati i lavori di ripristino della strada di accesso, dei muretti di contenimento e dei terrazzamenti adiacenti la borgata, oggi, sabato 29 luglio, riapre al pubblico la Borgata museo del Mombracco a Sanfront meglio nota con il nome di “Balma Boves”, gestita dall’associazione Vesulus.

Lo splendido sito, abitato sino agli anni Sessanta, sarà accessibile tramite l’itinerario classico “strada”, con partenza dal piazzale del cimitero della frazione Rocchetta di Sanfront e dal “sentiero del bosco”, con partenza dal piazzale prima del ponte sul Po, sempre in frazione Rocchetta.

Rimane invece ad oggi ancora bloccato l’accesso dalla frazione Garzini di Mombracco, dove gran parte del tracciato era stato spazzato via dalle abbondanti piogge, e che sarà oggetto di interventi futuri.

La Borgata museo sarà visitabile negli orari e con le modalità di sempre, dalle ore 10 alle 18.30 il sabato, ed i giorni festivi, a cui si aggiungeranno da lunedì 31 luglio, e fino al 28 agosto, le aperture infrasettimanali del lunedì e venerdì pomeriggio con orario 14-18.30. Il sito sarà altresì visitabile tutti i pomeriggi della settimana di Ferragosto.

In agosto sono previsti presso il sito due eventi: sabato 5 agosto il terzo appuntamento di “Benessere sotto la Balma” e sabato 26 agosto l’ormai consueta “Riaccensione del forno di Balma Boves”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni sono attivi i contatti: balmaboves@gmail.com, 3498439091 e 3485835677