La Regione Piemonte sostiene startup e Pmi innovative: il bando apre a settembre

“La Regione Piemonte ha approvato il Bando SWIch - Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione, che sostiene anche le diverse fasi di industrializzazione, con l’obiettivo di accelerare la messa in produzione piuttosto che la commercializzazione dei prodotti”.

A renderlo noto è il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.

Le domande per partecipare al bando possono essere presentate tramite sportello telematico dalle 9 del 21 settembre 2023, fino alle 12 del 31 gennaio 2024, salvo esaurimento fondi.

“La misura - precisa Graglia - intende supportare le attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese e dell’ecosistema della ricerca piemontese, nonché la transizione dei relativi risultati alle fasi di avvio industriale o commerciale”.

Ecco alcuni dei beneficiari dell’incentivo: PMI anche innovative, startup innovative, grandi imprese se in collaborazione con PMI, oppure gli organismi di ricerca (OdR) esclusivamente in collaborazione con le imprese. Molte altre le realtà che possono accedere al bando, l’importante è che abbiano sede operativa/produttiva in Piemonte.