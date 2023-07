Tanti appuntamenti nella Granda per questo fine settimana di luglio

Ultimo fine settimana di Cuneo Illuminata, feste patronali in onore di Sant’Anna e di San Giacomo, Notte Gialla a Santo Stefano Belbo, Fiera del Pesco a Canale, manifestazioni nella Langa, nel Roero e nelle Valli Cuneesi, grandi rassegne musicali, spettacoli: ecco alcune proposte per sabato 29 e domenica 30 luglio

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net





Feste di paese e manifestazioni

Sabato 29 luglio, Santo Stefano Belbo si prepara ad accogliere l’attesissima “Notte Gialla 2023 - Moscato d’Asti sotto le stelle” con bancarelle di prodotti tipici e artigianato locale. Dalle 19.00 i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza enogastronomica completa. Il percorso culinario inizierà con il cocktail dell’estate a cui seguiranno numerose tappe di degustazione con i prodotti tipici locali. Spettacoli e musica, completamente gratuiti, animeranno la serata. Dall’area ludica per l’intrattenimento dei bambini, alla musica dal vivo con l’orchestra Franco Bagutti, passando al trio jazz con Mila Ogliastro, Mattia Niniano ed Enrico Ciampini. Si potrà ballare con la scuola di ballo Star Dance, fino ai live proposti dagli Arte povera band, Marciapè street band e Mimmo e dj Fusa by Timbales live percussion. Ancora, l’FM Disco Explosion di Radio Vallebelbo e il dj set di Paolo Torielli, che intratterranno il pubblico fino a tarda notte. Info: www.facebook.com/Comune.Santo.Stefano.Belbo

A Canale prosegue la Fiera del Pesco. Sabato 29 luglio è in programma la «Notte Rosa» con una cena itinerante a cura dei borghi canalesi, con la musica della Donkey Stuzzica band. In anfiteatro, dalle 21.30, serata di liscio con «Le stelle danzanti», e dalle 23.30, in piazza Italia, la serata dedicata alla musica degli Anni Novanta. Domenica mattina si esibiranno in centro la Banda Musicale di Racconigi, le Associazioni di Volontariato e Sportive di Canale e gli amici dei comuni gemellati di Rodilhan e Sersheim, prima della premiazione del Palio dei Borghi 2023. In serata, alle 20.30 dalla panchina gigante alla Madonna dei Cavalli partirà una camminata notturna, in tempo per arrivare a vedere lo spettacolo pirotecnico delle 23 dalla collina di Mombirone. Alle 21 in piazza Italia, serata cabaret con Paolo Migone e, dalle 22, in piazza Martiri, spettacolo di fontane luminose e laser show. Da non perdere la mostra di pittura «Frammenti di luce» di Cecilia Grasso, visibile durante la festa. Tutti gli spettacoli musicali e di intrattenimento saranno gratuiti, senza necessità di prenotazione. Info e programma: www.facebook.com/entefieradelpesco

Torna sabato l’appuntamento con “Serralunga Wine Night”, evento con dodici produttori, tre vini in degustazione e un castello da scoprire al chiaro di luna.

Ad ospitare le postazioni di assaggio saranno i giardini del castello di Serralunga d’Alba, con i produttori che dalle 18 alle 23 presenteranno al pubblico tre diverse etichette, tra cui un Barolo. E così, in uno scenario magnifico immerso tra le colline vitate e all’ombra del castello di Serralunga, si potrà godere della luce del giorno fino a tarda sera, del tramonto sulla catena delle Alpi e della suggestiva illuminazione notturna del maniero. Per l’intera serata il maniero sarà aperto alle visite con accompagnamento guidato. Info: www.barolofoundation.it

A Barbaresco sono previsti tre giorni all’insegna del divertimento con la festa patronale, a partire da sabato 29, con il party sotto la torre: alle 19.30 ci sarà la possibilità di cenare nel suggestivo centro storico, sotto la torre medievale. L’appuntamento è organizzato da “Bacia me stupida”, con live cooking, gourmet street food e musica per tutta la serata.

Info: www.visitlmr.it/it/eventi/party-sotto-la-torre. Domenica 30, alle 21.30, in piazza della torre, la Zino band proporrà un concerto-tributo ai Nomadi. Aprirà lo spettacolo l’associazione Le nuvole. A partire dalle 18 ci sarà street food per tutta la serata. Lunedì 31 ci sarà la cena in contrada con lo spettacolo musicale del sassofonista Michele Lazzarin. Info: www.visitlmr.it/it/eventi/concerto-tributo-ai-nomadi

In questo fine settimana appuntamento con la “Sagra della patata – Fiera di Sant'Anna” a Mombarcaro. Sabato 29 alle 19.30 apertura dello stand gastronomico, col menu a base delle prelibate patate di Mombarcaro. Alle 22 la migliore musica italiana con il gruppo “Groove jet” a ingresso libero e alle 23.30 musica a 360° con “Alis d'Amico dj Radio Manila”. Domenica ci sarà la Fiera di Sant'Anna con l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e artigianato locale fin dal mattino. Saranno presenti nelle vie del paese artisti di strada. Alle 12.30 il pranzo presso con i prodotti locali da asporto. Alle 16 musica degli anni '70, '80 e '90 con il gruppo “Giovedì gnocchi”; alle 16.30 lo spettacolo teatrale “Sul vecchio ciliegio”, organizzato da “Teatro Caverna”. Alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico e alle 21.30 la grande serata danzante con l'orchestra “Tikozzi band” a ingresso libero. Info: https://comune.mombarcaro.cn.it

La prima edizione di Murazzano medievale si svolgerà sabato 29 e domenica 30.

Sabato, alle 14, ai piedi della torre saranno presenti gli accampamenti con costumi del periodo tra il 1275 e il 1325. Nei pressi del campo da tennis e nel parco Ferrero saranno allestiti divertimenti per bambini, con gonfiabili e giochi in scatola giganti. I falconieri saranno al giardino di palazzo Tovegni. Sabato e domenica, alle 18, spettacoli con l’esibizione dei rapaci. Alla domenica il paese si riempirà di bancarelle di prodotti tipici. Gireranno per le vie musicisti e figuranti in costume. Sa mezzogiorno fino alle 18, nel giardino Tovegni sarà attiva l’area ristoro e la Proloco servirà birra, vino e bevande. Info: www.facebook.com/Murazzanoproloco

A Corneliano d’Alba la Festa Patronale di Sant’Anna è in programma fino al 30 luglio in piazza Cottolengo con tanti eventi. Sabato 29 luglio alle 15 è prevista la rievocazione storica proposta dalla Compagnia del Drago. L’appuntamento si svolgerà sull’altipiano della Torre, dove saranno esposte le opere dei bambini della primaria. Nel corso del pomeriggio e per tutta la domenica, sarà possibile visitare la Torre. Alle 20 di sabato spazio alla paella (di carne e di pesce) e alle 22 ci sarà il tributo a Vasco Rossi con la Blascoanthology. Domenica 30 luglio alle 10 sarà celebrata la Santa Messa, mentre alle 15.30 si svolgerà la terza edizione del Memorial Sergio Corino di Pallapugno, con l’esibizione dei campioni del Balon. La festa si chiuderà alle 20 con la grigliata in musica, in compagnia di Alex e La Band. Per tutta la settimana sarà attivo un luna park in piazza Europa. Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/ProLocoCorneliano

Domenica 30 luglio, Castiglione Tinella tornerà a celebrare Virginia Oldoini Verasis, meglio nota come la contessa di Castiglione. Ogni anno con il Virginia Day si riaggancia la storia e il ricordo del fascino di questo personaggio femminile, protagonista della scena politica e storica, della fotografia e del costume nella seconda metà dell’Ottocento. Sarà aperta al pubblico la mostra fotografica “La contessa di Castiglione, una sensuale traccia femminile verso l’unità d’Italia”, allestita nell’ex chiesa parrocchiale. Alle 17, il premio Contessa di Castiglione sarà consegnato alla fondazione Cavour di Santena. Alle 19, nel centro storico ci sarà l’incontro enogastronomico con menù a 25 euro su prenotazione, Alle 21, a villa Fogliati, la giornata terminerà con il concerto Scherzo di follia. Sul palco saliranno tre soprani (Sung Hee Park, Sang Eun Kim, Hyunjeong Lee), accompagnati al pianoforte da Andrea Stefenell e la voce narrante di Dino Bosco. Info: www.facebook.com/associazioneturisticoculturalecastiglionetinella

Fino al 5 agosto torna la Festa patronale di San Lorenzo a Lequio Berria. Sabato 29, alle 20, ci sarà la costinata, seguita, alle 22, dalla terza edizione di Lequio’s night, con i Dj Zyan e Francesco Fauzia e il vocalist Stefano Amnesia. Domenica 30 la festa si aprirà alle 9 e durerà tutta la giornata. Tornerà la mostra “Lequio in arte i pittori salgono in Langa” e sarà presente lo scultore Sergio Sciandra con la sua motosega. Dopo la Messa delle 11, aperitivo in piazza. Dalle 16 laboratorio di pittura per bambini e sarà assegnato il premio Museo del pastello. Alle 17 si terrà la premiazione del concorso Lequio in arte e alle 18 la parrocchiale ospiterà il concerto della pianista Christina Will. Alle 19.30 si cenerà con dui plin ‘n cumpania, raviolata con la musica dei giovani lequiesi Jack e Cesca. Alle 21.30 la serata musicale continuerà con il concerto dei Sent-si.

La patronale di san Lorenzo proseguirà fino al 5 agosto. Info e programma completo: www.facebook.com/people/Associazione-Volontari-Fascino-Di-Langa/100069065630969

A Saliceto i festeggiamenti patronali di San Lorenzo sono in programma a partire da questo fine settimana fino al 10 agosto. Sabato 29 luglio ci sarà l’apertura alle 19,30 dello stand gastronomico che presenterà anche il menù bimbo. Alle 21,30 andrà in scena lo show del trasformista ed illusionista Michele Tomatis. Domenica 30 luglio per le vie del paese romberanno i motori dei trattori che parteciperanno al consueto raduno trattoristico con ritrovo ed iscrizioni alle 9.30, con la sfilata prevista alle 11.30, il pranzo offerto ai trattoristi iscritti alle 12.30, e il tiro alla slitta alle 14. Alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico. A seguire musica country.

Info e programma completo della festa: www.facebook.com/prolocodi.saliceto

A Nucetto nel Parco Gurei domenica 30 luglio appuntamento con la “Ceciata alla zingarella”, la tradizionale zuppa di Ceci di Nucetto servita dalle bellissime zingarelle in costume. Una tradizione che arriva fino al lontano 1959. Ci sarà l’esibizione serale della Scuola di ballo “El Fuego Latino” con serata danzante con Sonia de Castelli. La tradizionale ceciata viene realizzata secondo l’antica ricetta e utilizzando i ceci migliori per offrire ai presenti un ottimo prodotto. Info: www.facebook.com/IGurei

Grande ritorno per l’appuntamento “Seva ca Bùgia”, alla sua 2ª edizione. L’appuntamento è per sabato 29 luglio, dalle ore 19 nell’affascinante centro storico di Ceva. Lungo le vie del centro cittadino ci saranno stand gastronomici con le prelibatezze del territorio e poi birrifici artigianali, negozi aperti e tanta musica per tutti. Ci saranno tante attività divertenti per i più piccoli.

Info: www.comune.ceva.cn.it/it-it/appuntamenti

A Ormea ritorna lo Street Food Festival, manifestazione dedicata alle specialità gourmet provenienti da tutta Italia. Gli stand gastronomici saranno collocati presso il piazzale dei Vigili del Fuoco in viale Cagna. Specialità gourmet da tutta Italia, birre artigianali e Live Music.

Appuntamento sabato e domenica dalle ore 11.00 alle 24.00

AICI Eventi - aici.italy@gmail.com Info: https://ormea.info/gli-eventi-del-2023-a-ormea

Festa patronale anche a Sant’Anna Collarea, Montaldo Mondovì. Appuntamento con la tradizionale cena della festa patronale sabato 29 luglio, a partire dalle 19.30, presso il campo sportivo della frazione. Durante la serata intrattenimento musicale con Dj Rizla.

Domenica alle 21 ci saranno la processione “aux flambeaux” e la solenne celebrazione religiosa. Per l’occasione, il paese si veste a nuovo con l’esposizione dei drappi azzurri lungo il percorso della processione. Nella processione religiosa, la statua della Santa, acquistata dai sopravvissuti alle due guerre mondiali, viene trasportata con orgoglio dai figli e nipoti dei reduci, accompagnata dalla Banda musicale di Mondovì. Al termine della processione, verso le 21.45, inizierà lo spettacolo pirotecnico.

San Giacomo di Roburent si prepara ad ospitare la prima edizione de "La Notte verde": una serata interamente dedicata alla musica, al divertimento e al buon cibo, immersi nella cornice delle montagne. L'evento, organizzato dalla Proloco di San Giacomo, si svolgerà sabato 29 luglio a partire dalle 18 fino a notte inoltrata per regalare una serata di divertimento e spensieratezza a turisti e residenti. Grazie alla disposizione dell'isola pedonale i partecipanti, partendo dalla chiesa, potranno camminare nel cuore del paese assaporando le prelibatezze preparate dai locali presenti sul territorio. La serata sarà allietata da tre postazioni dj set. Sul percorso, dalla chiesa fino alla piazza del Caminetto, si potranno ammirare anche i mercatini dell'artigianato.

Info: Associazione Turistica San Giacomo Roburent

A Cuneo, fino al 30 luglio, continuano gli eventi con Cuneo Illuminata. Lo spettacolo itinerante del Teatro della Tosse “Shakespeare by night” è l’appuntamento clou di questo ultimo fine settimana. Si tratta di una messa in scena a stazioni, con la regia di Emanuele Conte, che partirà dal Teatro Toselli e proseguirà dove i personaggi indicheranno, per un percorso notturno che vuole essere un omaggio a Shakespeare e alle sue opere, in cui coraggio, bellezza e amore convivono con dubbi, ambiguità e violenza, in una lotta continua tra luci e ombre. Sabato e domenica sono previsti spettacoli ogni 20 minuti a partire dalle 20. In entrambe le giornate dalle 22 in piazza Galimberti e in via Roma andrà nuovamente in scena lo “Spettacolo di luci a tempo di musica. Info e programma di tutte le iniziative della manifestazione: www.facebook.com/cuneoilluminata e www.cuneoilluminata.eu

A Morozzo sono in programma i festeggiamenti patronali di San Magno.

Sabato 29 luglio, dalle 20, “pizza in piazza” e serata revival anni ’90 e 2000, con dj Steven Patrick & Paolo Paolo voice. Domenica 30 luglio è il giorno della festa vera e propria: alle 11.15 celebrazione della Messa e benedizione dei trattori, dalle 16 alle 17 visita alla cappella di Santo Stefano, dalle 17 alle 18 visita al Brichetto e, alle 20, polentata con gli Alpini di Morozzo e carne alla brace e ballo liscio con Meo Tomatis. La festa prosegue fino al 2 agosto.

Info e programma completo: www.facebook.com/Prolocomorozzo

A partire da sabato 29 luglio avrà luogo la festa di San Giacomo a Busca: i festeggiamenti inizieranno alle 11.30 con un aperitivo sotto il tendone allestito nell’area degli ex Capannoni. Alle 14 a è prevista una gara di bocce a sorteggio aperta a tutti. Alle 15.30 sarà il momento dei bimbi, con i giochi dedicati a loro. Alle 19.30 si potranno mangiare le ravioles della Val Varaita a 18 euro. Dalle 22.30 partirà la festa della birra con i Way to Hollywood e poi con Dj Dianti. Domenica 30 luglio alle 19.30 è prevista una cena a base di carne alla brace: antipasto, carne, formaggio e dolce a 18 euro; alle 21 si ballerà occitano con i Lou Tapage. Lunedì 31 luglio alle 14 proseguirà con gare a bocce, la gara non competitiva “San Giacomo di corsa” e, dalle 19, polenta e spezzatino in attesa della conclusione dei festeggiamenti, dalle 21, con l’orchestra Maurizio e la band. Cene su prenotazione. Info: www.facebook.com/sangiacomobusca

Appuntamento in questo fine settimana con la Festa d’Estate di Rossana. Sabato sera 29, dopo il momento gastronomico con la grigliata sotto le stelle su prenotazione, ad esibirsi sarà la Abcd Band, con un repertorio tutti i gusti. Finale per i giovani con la musica di don Paolo dj. Domenica 30 sera, tornerà un l’appuntamento con “Protagonisti per una sera”, quest’anno incentrata sui brani dei due Lucio, Battisti e Dalla. Divertimento assicurato con Fredu e T’bi, l’irresistibile coppia di comici made in Rossana. Info: www.facebook.com/amministrazionerossana

Sabato a Crissolo, dove è stata riaperta la seggiovia, seconda edizione del “Birragiro”, una passeggiata per le vie del centro in compagnia della “bionda”. Per una sera il paese diventa la capitale della birra. Per gli appassionati della qualità, saranno presenti i prodotti dei migliori birrifici artigianali d’ Italia. Il ritrovo è fissato alle 17 presso il ristorante “La Spiaggia”. Alle 18 partenza per la passeggiata a tappe. Attraversando le vie del paese vi saranno tre fermate per approfondire la conoscenza della birra. E vi sarà anche tanta musica con il concerto live delle Zone d’ombra. Il costo, tutto compreso, è di 18 euro. Info: pagina Facebook proloco Crissolo

A Gambasca la festa patronale di San Giacomo animerà il fine settimana. Sabato 29 luglio, alle ore 14.30 è in programma la gara dell’amicizia a petanque per bambini e ragazzi. Dalle ore 20 ci sarà la cena argentina con Roky nella tendostruttura di piazza Gauthier. Dalle ore 21 Live Music con Red Klover in piazza Gauthier ad ingresso libero. Domenica 30 luglio alle ore 10.15 Concerto della Banda musicale di Revello con sfilata per le vie del paese. Alle ore 11 santa messa solenne e, a seguire, posa della corona al monumento dei caduti. Alle ore 12 consegna degli attestati di stima

e riconoscenza. Seguirà rinfresco offerto dal Circolo Acli di Gambasca. Alle ore 19.45 Apericena in blu in piazza con “Petali di Margherita”. Dalle ore 21 serata danzante con l’orchestra “Liscio Simpatia” sul palchetto ad ingresso libero. I festeggiamenti si concluderanno lunedì 31 luglio con gare a bocce, intrattenimenti per bambini e, alle 17.30, la “Grande costinata”.

Durante i giorni della festa sarà presente anche il Luna Park.

Info: www.comune.gambasca.cn.it

A Pontechianale sabato 29 luglio spettacolo no-stop con “Le note del lago, 12 ore di musica

nei locali”. Dal primo pomeriggio a notte fonda si potrà ballare e cantare da un posto

all’altro, con menu tipici ad accompagnare le sessioni musicali. Domenica 30 luglio Chianale e Pontechianale, dalle 10.30 alle 15 diventano "folk" con “Son de la Rue”, la più grande rassegna europea di brani folk e musica "da strada". Info e programma completo: www.facebook.com/prolocopontechianale2018

“Festeggiamo San Giacu” è l’invito che arriva da Prazzo che nel fine settimana celebra il santo patrono. Il calendario prevede sabato alle 19.30 la distribuzione di polenta e salsiccia in piazza del municipio. Seguirà la serata musicale fino a tardi per i giovani. Sempre sabato si terrà la giornata del pescatore, con ritrovo alle 8 presso la Gabelo e inizio della pesca dalle 9. Alle 13 il pranzo del pescatore a Prazzo Superiore. Domenica alle 9.30 messa alla cappella di San Giacomo e aperitivo offerto in piazza. Info e locandina su: www.vallemaira.org/eventi/festa-di-san-giacu-a-prazzo

A Stroppo alle 21.30 di sabato 29 luglio in frazione Paschero ci sarà il concerto dei NEW – TONE un “trio esplosivo dalla matrice nera”. A seguire TO THE BOZZ DJ – all road to rock n roll. Si potrà cenare con il menù a cura della proloco.

Sabato 29 luglio alle ore 17.00, il comune di Celle di Macra, Macra e l’Ecomuseo dell’alta Valle Maira presentano il concerto del gruppo MADAMÉ “Se tu sapessi il bene che io ti voglio”, un viaggio nella musica popolare italiana attraverso lo sguardo delle donne. L’evento si terrà in borgata Castellaro di Celle in occasione della festa di Sant’Anna. Partecipazione gratuita.

Domenica proseguiranno i festeggiamenti di Sant’Anna con la tradizionale Abbaija.

Sempre in Valle Maira, nella borgata Martini di Elva, domenica 30, l’associazione “Prometheus” organizzerà una giornata dedicata alla raccolta della segale con inizio alle 9 e, a seguire, ci sarà una degustazione dei prodotti, compreso il pane di segale realizzato a mano. Ingresso libero per i bambini, mentre il costo per gli adulti è di 15 euro. Anche a Marmora per l’estate è stato organizzato un calendario ricco di eventi. Domenica 30 prenderà inizio la 41° Sagra del Margaro con tanti appuntamenti fino al 27 agosto.

Altre informazioni sugli eventi organizzati in Valle Maira su: www.vallemaira.org/eventi

Spettacoli e musica

Sabato 29 luglio a Santa Vittoria d’Alba nuova tappa per Burattinarte che alle 21.30 approda nell’Anfiteatro della Confraternita di S. Francesco. In programma lo show “El Circo de madera”, spettacolo ispirato ai numeri di varietà che nel secolo XIX rallegravano gli intermezzi delle rappresentazioni teatrali di marionette. Gli “attori”, intagliati nel legno insieme al teatro riccamente decorato in stile d’epoca aiutano a creare nel pubblico la sensazione di vivere un’esperienza fuori dal tempo. Info: www.burattinarte.it

Sabato 29 appuntamento con la rassegna Suoni dalle Colline che ha in programma alle 21 il concerto “Scherzo di Follia”, presso Villa Fogliati a Castiglione Tinella. Protagonisti saranno i soprani Sung Hee Park, Sang Eun Kim e Hyunjeong Lee, accompagnati dal pianoforte di Andrea Stefenell Musiche di Händel, Mozart, Bellini, Donizetti e Verdi. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Info su www.albamusicfestival.com

A Sommariva Perno continuano le serate di Estate in piazza del centro culturale San Bernardino. Sabato alle 21 in piazza Montfrin, l’attore Paolo Tibaldi e il cantautore Mauro Carrero presentano lo spettacolo Nagìra. Le nostre tradizioni tra storie e musica. Paolo Tibaldi, attraverso parole e aneddoti, farà rivivere al pubblico, momenti della storia e delle tradizioni del paese e di tutto il Roero. Gli interventi narrativi di Paolo Tibaldi saranno intramezzati dal cantautore Mauro Carrero che suonerà dei brani per voce e chitarra tratti dal suo album. Ingresso libero. Info: www.centroculturalesanbernardino.it

Il teatro torna a Roddi nell’area sportiva di via Nuova. La rassegna si aprirà sabato 29 luglio alle 21 con la compagnia di Cravanzana diretta da Walter Gabutti, che presenterà Nebbieu a Bareu (Nebbiolo a Barolo). Tra tanti matrimoni e funerali, con la commedia noir scritta dallo stesso Gabutti il divertimento è assicurato. Prenotazione non obbligatoria, ma saranno riservati posti per esigenze specifiche; l’ingresso è a offerta libera. Info: www.facebook.com/prolocoroddi

A San Damiano Macra sabato 29 luglio, alle 21, nell’area spettacoli di piazza Medaglie al valor militare, è in programma un concerto di Michelangelo Banchio con Le sensazioni, Nomadi cover band ufficiale. Durante la serata saranno riproposti i grandi successi della storia musicale dei Nomadi. Info: www.facebook.com/escarton.associazioneculturale

A Frabosa Soprana gli appuntamenti Festival Contaminazioni proseguono con i concerti dedicati alla grande musica da camera nella Chiesa del Serro, in collaborazione con Zephyr International Chamber Music Festival di San Francisco (California). Sabato 29 luglio alle 21 appuntamento con il concerto Bach, Beethoven & Brahms. Si esibiranno Mack McCray al pianoforte, Lucia Margherita Marino al clarinetto, Lucia Caputo al violino, Federico Carraro, Simone De Matteis alla viola e Theodore Buchholz, Francesco Massimino al violoncello. Ingresso libero.

Il calendario completo è consultabile sul sito www.estemporanea.eu

È ai nastri di partenza Guarene Musica, la rassegna di musica jazz, contemporanea e d’autore (gratuita), che si svolgerà dal 29 luglio al 2 settembre con Filippo Cosentino.

Il primo appuntamento è in programma per sabato 29 luglio. Alle 18.30, con ritrovo al campo sportivo di Guarene, è prevista una visita al Parco d'Arte Sandretto Re Rebaudengo alla Collina di

San Licerio con le mediatrici e i mediatori culturali d'arte della Fondazione. Alle 21 in piazza SS Annunziata, spazio al duo Cosentino-Copland. Ingresso libero, prenotazioni su https://dragonflymusicstudio.com/guarene-musica . Info: www.musicajazz.it/guarene-musica-2023

Nelle vallate cuneesi è in corso «Accademie in Valle” con concerti di alto livello in programma fino a Ferragosto. Sabato, alle 21, la rassegna avrà luogo nel teatro Alla Confraternita di Limone Piemonte, il Concerto lirico con Enrico Iviglia, Erika Grimaldi e Andrea Campora. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Limone Piemonte propone anche quest'anno la rassegna musicale Note d’acqua, caratterizzata dalla capacità di unire la musica d’autore, l’alta montagna e un paesaggio di rara bellezza. Tre i concerti dell’edizione 2023 della kermesse, gratuiti e facilmente accessibili da escursionisti di qualsiasi livello, con artisti di alto livello che si esibiranno come di consueto a bordo di una zattera cullata dalle acque del lago Terrasole, a 1.750 metri d’altitudine. Domenica 30 luglio alle 12 appuntamento con l’ensemble vocale Corou de Berra di Nizza, un coro legato alla tradizione trasporta nella sua musica un crogiolo di culture forti, radicate e vive. Info e programma completo della rassegna: www.limonepiemonte.it e www.facebook.com/prolocoroddi

Per info su orari di apertura e costi degli impianti di risalita: Riserva Bianca: www.riservabianca.it

Diodato si esibirà in un concerto a Collisioni per la sua unica data in Piemonte nella nuova arena del Parco Tanaro ad Alba: appuntamento il 30 luglio alle 21.

Riconosciuto tra i cantautori più raffinati e apprezzati del nuovo panorama musicale italiano, Diodato torna per ricongiungersi al suo pubblico e per arricchire il futuro da costruire insieme, canzone dopo canzone, compiendo insieme uno straordinario viaggio musicale tra i suoi più grandi successi, brani di repertorio e le nuove canzoni estratte dal suo quarto album di inediti.

Biglietti al prezzo popolare di 20 euro comprensivi dei diritti di prevendita in vendita su Ticketone.

Info: www.collisioni.it/rockcircus

A Cuneo arriva al quarto anno “Zoé in città”: fino al 6 agosto al Parco Fluvialeil Collettivo Zaratan accoglierà il pubblico in una vera e propria isola di cultura, incontri, relazioni e creazioni artistiche, un’isola circondata dal verde, con al centro lo chapiteau della compagnia internazionale “Circo Zoé”. Tre settimane di spettacoli di circo contemporaneo, danza, concerti, performance teatrali, proiezioni, incontri e dj set, corsi di discipline circensi, aeree, teatro, giocoleria per adulti e bambini. Uno spazio che promuove l’interesse verso l’alterità, l’educazione, l’arte, la bellezza, la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi. Sabato 29 luglio dalle 10 alle 12 laboratorio “Pittura in equilibrio” dedicato ai più piccoli e dalle 16 alle 17.30 un laboratorio di ceramica. Alle 19 “Omaggio ai The Beatles” con un concerto di Valeria Arpino, Ale Cometto, Enrico Dalmasso e Giorgiano. Alle 21 si replica con Lento e Violento, per poi trovarsi alle 22 per il concerto di Beauchamp*geissler. Domenica 30 luglio alle 10 il Teatro Educativa Animazione presenterà Risc in Rima, uno spettacolo di filastrocche e burattini sul tema della montagna. Alle 18 ci sarà lo spettacolo La Madonna dei coltelli. Si chiuderà con il Cineconcerto Cabaret alle 21.

Info: www.zoeincitta.it

Sempre a Cuneo, fino a domenica 30 luglio, il Conservatorio Ghedini ospita Elettroclass, il primo evento al mondo completamente dedicato all’arpa elettroacustica e alla musica elettronica in generale. L’appuntamento, a partecipazione gratuita per tutti gli appassionati di arpa e musica, è organizzato dalla Salvi Harps, la principale azienda produttrice mondiale di arpe, che ha sede a Piasco. Durante il fine settimana, si terranno workshop di vario livello e lezioni con docenti di grande esperienza; ci sarà inoltre la possibilità di scoprire le straordinarie possibilità acustiche di questo genere anche grazie alle esibizioni di alcuni ospiti speciali della kermesse come Remy van Kesteren e Park Stickney. Info: www.salviharps.com/it/elettroclass

Nel cuore della città di Alba, in Piazza del Duomo, sabato 29 luglio ritorna il Radio Alba Festival. Una settima edizione nel segno della vulcanica direttrice artistica Antonella Levi, scomparsa lo scorso 17 dicembre. Porterà il suo nome il premio che verrà consegnato alle 20 a un artista del territorio. Il momento di ricordo sarà preceduto alle 19.30 dal dj set di Dj Edward e Dj Branxilsigna dell’Associazione Be Street. Alle 20.30 la kermesse proseguirà con l’intervista agli ospiti speciali di questa edizione, Dj Aladyn e Francesco Quarna e alle 21 con l’inizio della sfilata per l’elezione della testimonial 2023 di Radio Alba, intervallata dall’esibizione di artisti indipendenti del territorio. Alle 22.30, gran finale di serata con il Summer Camp di Dj Aladyn e Francesco Quarna. Uno show musicale speciale curato dallo speaker e dal Dj che farà ballare piazza Risorgimento. Info; www.radioalba.it.

Il Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival torna ad Alba fino al 30 luglio con un ricco programma tutto concentrato nel Cortile della Maddalena. Sabato 29 e domenica 30 luglio sono attesi il Microcirco, la compagnia acrobatica CarpaDiem, il duo clown Compagnia del Buco, il danzatore Filippo Porro. Nel fine settimana Prismadanza con lo scoppiettante Prismabanda Street Band animerà la centralissima Via Maestra con uno spettacolo coinvolgente di musica itinerante. Da non perdere è inoltre l’installazione La dinamica del controvento ideata dal Teatro Necessario, una giostra del tempo che fu, costruita con ferro, vecchi libri e damigiane e pensata per trasportare gli spettatori in una dimensione onirica, accompagnati anche dalla musica di un pianoforte sospeso in aria. Info e programma completo: www.festivalmirabilia.it

A Cuneo al NUoVO (ex Nuvolari) sono in programma appuntamenti fino a domenica 30 luglio.

Sabato 29 alle 22 Marzouk Mejri (voice, percussion, Tunisian winds, loops), Charles Ferris (trumpet, trombone, loops) e Ghiaccioli e Branzini (electronics and programming) nella tappa cuneese del loro «Jalla Jalla tour» porteranno sul palco del NUoVO l’epopea dei popoli migranti del Mediterraneo, delle culture musicali della diaspora africana e dei flussi che da sempre uniscono il Medio Oriente al Maghreb, all’Europa e alle Americhe. Domenica 30 luglio alle 21.30 ci sarà lo spettacolo di danza "Apparizioni". Info: www.facebook.com/nuovocuneo

Occit’amo continua il suo viaggio nelle vallate del cuneese con appuntamenti che attraverseranno le Valli Infernotto, Po e Bronda. Sabato il Festival prenderà il via ad Ostana dalle 8.00 con la colazione occitana al rifugio Galaberna. A seguire, alle 10.00, l’autore Enrico Camanni, alpinista e profondo conoscitore della montagna e dello spirito che la anima, presenterà “Se non dovessi tornare” nella frazione S. Antonio di Ostana. Al pomeriggio ci sarà lo stage di danza “Scottish, Valzer e Mazurche dell’area occitana”. A chiudere la giornata, un appuntamento tradizionale della domenica: il Bal d’Istà. A partire dalle 15.00 la scena sarà del ballo “Bal di Valadas” con la musica di Chiara Cesano, Roby Avena e Carlo Revello. Info: www.occitamo.it/2023/07/21/occitamo-saluta-il-mese-di-luglio-con-i-concerti-in-valle-infernotto-po-e-bronda

L’olandese Monica Hoffman ha scelto di vivere a Murazzano e ogni anno organizza i Pomeriggi in musica. Il programma prevede sei concerti domenicali, alle 17 nel santuario della Madonna di Hal. Il primo sarà domenica 30 luglio, con la pianista Sabine Fischer, il violinista Mario Giovedi e le violoncelliste Rike Rennertz e Hertha Rosa-Herseni. Eseguiranno brani di Heinichen, Mozart, Rinck e Boccherini. Info: www.facebook.com/PomeriggiInMusica.Murazzano