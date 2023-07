È in corso, alle ore 20 di sabato 29 luglio, l'intervento di verifica e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco per un allarme fuga gas in frazione Cerignola di Garessio, proprio al confine con la Liguria

Si tratterebbe di una perdita da una bombola gpl. I pompieri stanno verificando che l'ambiente sia sicuro.