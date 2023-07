Attacco di lupi a Vottignasco: sbranato l'ariete della "Fattoria Gallina Golosa"

Questa mattina, sabato 29 luglio, l'allevatore di Vottignasco Sandro Gallina si è ritrovato davanti a questa scena raccapricciante. Il suo ariete - maschio riproduttore, geneticamente selezionato per la miglior prole - era stato sbranato dal collo in giù. Immediata la chiamata al servizio veterinario dell'Asl CN1 che lo ha certificato: una predazione da lupi.

In quell'area del Saviglianese negli ultimi tempi sono stati registrati numerosi casi, con diversi interventi da parte dell'azienda sanitaria. “Pare che un branco di cinque lupi si nasconda lungo le rive del Maira e abbia scelto questa zona come territorio di caccia – racconta Gallina -. Gli avvistamenti si fanno sempre più frequenti. È verosimile, perchè un lupo da solo non avrebbe attaccato l'ariete. Stanno facendo grandi disastri e siamo tutti molto preoccupati”.

Gallina è il titolare del Caseificio agricolo "Fattoria Gallina Golosa" in località Tetti Chiamba, sulla strada fra Savigliano e Vottignasco. Conta un gregge di un'ottantina di capi fra vacche e capre da latte per la produzione di formaggi. Un'azienda a conduzione familiare con una precisa filosofia etica: “I miei animali non sono chiusi in stalla, li lascio liberi in un campo di due giornate e mezzo (oltre 9.600 metri quadri, ndr). E questo ovviamente ci espone di più al rischio, dato che abbiamo fatto del pascolo libero la nostra filosofia di allevamento etico".

Il campo è delimitato da una recinzione elettrificata alta due metri, ma i lupi si sono scavati un passaggio sotto la recinzione. “Forse mi conviene mettere i miei animali in stalla, come fanno altri, e venir meno alle mie convinzioni. Impossibile pensare di rinforzare la recinzione sottoterra in un campo così grande. Sarebbe un costo insostenibile”.

Quello di questa mattina non sarebbe il primo caso per la fattoria di Gallina: “Avevo avuto già due animali sbranati, ma erano caprette piccole e pensavo ad un cane randagio o ad una volpe. Invece è probabile che si trattasse già dei lupi. Però, sottovalutandolo, non avevo contattato l'Asl”.

Ora Sandro Gallina si doterà di cani da guardiania: “Spero che basti. Quello che mi preoccupa è che si fermi lì. Io non posso permettermi di perdere gli animali in questo modo. In pianura, a differenza che negli alpeggi, non abbiamo diritto ad alcun rimborso per le predazioni da lupi. Ma è bene che si sappia e che la Regione intervenga il prima possibile. Servirebbe un piano di contenimento”.