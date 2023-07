Operaio morì travolto da un pannello in un cantiere di Limone Piemonte: in aula i consulenti

Era il febbraio 2020 quando Bashkim Toska, operaio 59enne di origine albanese, venne travolto da alcuni pannelli sul cantiere edile di Limone Piemonte, dove stava lavorando. I pannelli servivano per costruire alcuni casseri per la gettata di calcestruzzo. L’incidente avvenne il 26 febbraio.

Tre giorno dopo l’uomo, originario di Elbasan, cittadina albanese distante circa 40 km dalla capitale Tirana e in Italia, a Cuneo, ospite della figlia e del genero, morì in ospedale.

La morte bianca portò al rinvio a giudizio di sette persone, tra operai e responsabili delle ditte appaltatrici, per omicidio colposo aggravato dalla violazione di alcune norme antinfortunistiche.

Nel settembre scorso, tre di loro, F. B., socio amministratore della Edil 2014, A. B., operaio della Edil 2014 e J.K., datore di lavoro di Toska e rappresentante legale della ditta Kovakaj, avevano chiesto il rito abbreviato e il giudice per l’udienza preliminare, la dott.ssa Cristiana Gaveglio, li aveva condannati rispettivamente alla pena di due anni e quattro mesi, un anno e quattro mesi e due anni di reclusione. Il giudice aveva altresì stabilito la corresponsione di una provvisionale (LEGGI QUI). Quanto alla posizione di un quarto uomo, C.S., il caposquadra della Fantino, il gup aveva disposto il non luogo a procedere.

Per gli altri tre soggetti, invece, il procedimento penale è ancora pendente di fronte al giudice del dibattimento, il dott. Marco Toscano. Si tratta dell’ingegnere R.C., in qualità di responsabile dei lavori per la sicurezza e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della società Lim-one Srl di Cuneo, l’impresa committente che aveva appaltato i lavori; F. S., capo commessa e coordinatore di cantiere della società Fantino Costruzioni di Cuneo, l’impresa a cui era stato appaltato e quindi esecutrice dell’intervento e A. K., il legale rappresentante dell’impresa Edil 2014 a cui la Fantino aveva subappaltato la realizzazione dei muri in cemento armato.

Ad essersi costituiti parti civili sono la e i figli della vittima, risarciti con una provvisionale di 115mila euro, e uno dei cinque fratelli di Bashkim.

Ai tre imputati è contestato l’omicidio colposo aggravato in concorso. Stando a quanto sostenuto dal sostituto procuratore Attilio Offman, sembrerebbe che quel giorno tirasse molto vento (circostanza confermata dai dati Arpa e dai Carabinieri, che riferirono che quel giorno gli impianti di Limone erano stati chiusi per vento forte), e che i pannelli, costruiti a ridosso di un pendio scosceso, non fossero stati puntellati nella maniera adeguata per renderli stabili. La vittima, che si trovava lì per prendere del materiale, sarebbe stata dunque travolta a causa della mancata stabilità delle lastre.

Quanto riportato in aula dal responsabile dello Spresal, intervenuto sul luogo per effettuare i rilievi, i pannelli di 9 metri di lunghezza per tre di altezza, che dovevano servire a formare i casseri, erano stati puntellati con due asticelle di legno, che a loro volta erano fissate a terra con alcuni blocchetti di legno di pochi centimetri. Secondo il responsabile, però, questo non sarebbe stato sufficiente per mantenere le lastre salde: “I puntelli avrebbero dovuto essere per lo meno 4 o 5 – ha riferito - e la ditta avrebbe dovuto seguire un’altra procedura per tirare su i pannelli in quelle condizioni di poco spazio”.

Chiamati a confrontarsi in aula anche i consulenti tecnici delle parti. L’ingegnere Sartini, nominato dal pubblico ministero, ha illustrato come al momento dell’infortunio non vi fosse alcuna recinzione della zona in cui si trovava la vittima. Stando a quanto sostenuto dall’esperto, l’area, secondo il piano di sicurezza, avrebbe potuto essere recintata. Ad occuparsene avrebbe dovuto essere la Edil 2014. Come illustrato dal consulente, solo qualche mese dopo l’incidente il piano di sicurezza e coordinamento sarebbe stato modificato. Per l’ingegnere, a causare la tragedia fu comunque l’inadeguata puntellatura dei pannelli.

Tesi, questa, contrastante da quella sostenuta dal consulente nominato dalla difesa di F.S., l’ingegnere Galfrè, che sostiene che alla base dell’incidente vi sia stata un’imprudenza della vittima. Secondo l’esperto, infatti, il lavoratore aveva ricevuto sì l’ordine di recuperare materiale, ma per farlo avrebbe potuto seguire un altro percorso. “Non vi era possibilità di sbagliare percorso, se non volutamente e contrariamente alle istruzioni ricevute” ha scritto Galfrè nella sua consulenza.

“L’infortunato non si trovava nella sua zona di lavoro, ma ci era stato mandato per prelevare ferri che si trovavano al piano soprastante” -ha ribadito Sartini - Non ci sono documenti scritti che indichino un divieto di accesso in un’altra area da parte degli operai della ditta Kovacaj”.

Galfrè, discorde, ha spiegato che i ferri richiesti si trovavano “in una zona del piano superiore ben diversa da quella in cui è andato l’infortunato: l’operaio ha preso una direzione opposta a quella in cui sarebbe dovuto andare”.

Entrambi i consulenti concordano sul fatto che il vento quella mattina non fosse così forte da imporre uno stop al cantiere.

Il 12 gennaio 2024 la prossima udienza. La sentenza è attesa per il 23 febbraio.