Una donna è rimasta bloccata in acensore per un'ora, dalle 16 alle 17 di sabato 29 luglio, in un condominio di via Marconi a Fossano. La signora stava bene.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno riportato l'ascensore al piano terra, e fatto uscire la donna. L'ascensore è stato spento in attesa che venga sistemato.