Negli ultimi mesi vi sono state diverse occasioni in cui i cittadini ucraini si sono espressi negativamente (è un eufemismo) verso il modo in cui il governo ha destinato il budget statale. Ovviamente tutti ritengono che le priorità assolute siano il rafforzamento della difesa militare e il ripristino della disastrata economia. E senza citare che Zelensky e i suoi ministri vengono visti perennemente in giro per l’Europa col cappello in mano, chiedendo finanziamenti e invocando gli aiuti dei partner occidentali. Ma nella pratica i fondi finiscono in progetti che non trovano il consenso popolare perché vengono visti come fuori luogo o fuori tempo. Ad esempio lo scandalo dei finanziamenti milionari a serie televisive: se già di per sé non sembrava un provvedimento urgente, e i soldi pubblici parevano decisamente sovradimensionati rispetto alle esigenze cinematografiche. Come riportato dal sito Strumenti Politici adesso, il Parlamento ucraino a larga maggioranza ha approvato una somma di quasi 14 milioni di euro per ampliare il Museo nazionale del Genocidio dell'Holodomor. A livello politico nessuno discute la sua importanza storica e ideologica, ma nell’opinione pubblica non vedono come sia necessario proprio oggi spendere una cifra enorme, che magari servirebbe alle forze armate o agli ospedali. Il noto giornalista Dmitry Gordon, già consigliere comunale a Kiev ed ex sostenitore di Zelensky, in una diretta su YouTube ha sbottato contro la malversazione e la corruzione. Sul suo canale, che conta milioni di iscritti, ha apertamente accusato i vertici ucraini di pensare solo alle proprie tasche e di dimenticarsi della difesa e della vita di cittadini. Gordon infatti raccoglie fondi per acquistare droni per l’esercito. Sul caso del museo ha avuto parole pesantissime contro tutti, dando del mafioso a chi siede nelle alte cariche e chiedendo l’ergastolo per chi prende bustarelle.