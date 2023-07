Saluzzo, Asilo Regina Margherita chiuso per vacanze

Ultimo giorno di scuola con la pizza sotto i portici di via Piave per i bimbi dell'asilo Regina Margherita di SAluzzo

Venerdì 28 luglio è stato ultimo giorno di scuola per i piccoli alunni dell'asilo Regina Margherita che hanno concluso le attività estive con un pranzetto all'aperto, sotto i portici di via Piave.

I gentilissimi proprietari del locale Spez'za Pizza ci hanno servito pizza e gelato.

I bimbi, le maestre e le cuoche sono tornati in asilo per l'uscita delle 13 e il via alle vacanze estive. .

Dopo la pausa dell'estate l'Asilo Regina Margherita riaprirà il 5 settembre solo per i nuovi iscritti dalle 9 alle 11, e dall'11 settembre con orario pieno dalle 7:30 alle 18 per tutti.

"Ed ora un po' di meritato riposo!".