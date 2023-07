Toyota FujiAuto di Cuneo e Bra lancia il Progetto di Solidarietà: Un Dono per Salvare Più Vite!

La Toyota FujiAuto con sede a Cuneo e Bra, sta dimostrando il suo impegno verso la solidarietà e il benessere della comunità locale lanciando un progetto di donazione. Il desiderio è quello di fare la differenza e contribuire alla lotta contro il cancro per sostenere la Fondazione Ospedale di Cuneo nella prevenzione dei tumori e nel monitoraggio delle terapie oncologiche. Ogni cliente che acquista presso la FujiAuto srl avrà l'opportunità di partecipare a questa iniziativa, per donare un macchinario PET di fondamentale importanza per il trattamento e la diagnosi precoce delle neoplasie.

Un Dono per Salvare Vite

Il cuore di questo progetto di solidarietà è il riconoscimento del potere dell'unione e dell'aiuto reciproco. Ogni cliente della Toyota FujiAuto diventa fondamentale per rendere possibile questa importante donazione. Con ogni acquisto effettuato presso la Concessionaria o le Officine, una percentuale della spesa contribuirà all'acquisto di un moderno macchinario PET. Questo strumento, utilizzato per la tomografia a emissione di positroni, è di cruciale importanza nel monitoraggio delle terapie oncologiche e nella diagnosi precoce dei tumori.

La Partnership con la Fondazione Ospedale di Cuneo

La FujiAuto ha scelto di collaborare strettamente con la Fondazione Ospedale di Cuneo, una realtà impegnata in prima linea nella prevenzione dei tumori e nel miglioramento delle terapie oncologiche. Grazie a questa collaborazione, la donazione ottenuta tramite le vendite contribuirà direttamente a sostenere la Fondazione nella sua missione di aiutare coloro che combattono contro questa malattia.

Trasparenza e Impegno

Per garantire la massima trasparenza, la Toyota FujiAuto comunicherà la cifra raccolta e destinata all'acquisto del macchinario PET entro dicembre 2023. Questa cifra sarà calcolata in base al numero di documenti fiscali emessi durante l'anno, permettendo ai clienti di avere una visione chiara dell'impatto del loro contributo.

Questo è solo l'inizio di un percorso di solidarietà che può fare una differenza significativa nella vita di molte persone.

Unisciti a questa iniziativa e sostieni la lotta contro il cancro!

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visita il sito www.mattiaudagroup.com/undonopersalvarepiuvite