Tuffi, Eduard Timbretti Gugiu al via nei Campionati Italiani Assoluti Estivi Unipolsai

Prima giornata del Campionati Italiani Assoluti Estivi Unipolsai di tuffi a Roma.

Nella piscina dello Stadio del Nuoto si gareggia fino a lunedì 31 luglio.

Al via 61 atleti (30 femmine e 31 maschi) in rappresentanza di 17 società.

In questi tre giorni saranno tutti gli azzurri protagonisti in Giappone, ad eccezione di Chiara Pellacani: al via quindi Elena Bertocchi, Sarah Jodoin di Maria, Eduard Timbretti Gugiu, Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia, Riccardo Giovannini, Matteo Santoro, Andreas Sargent Larsen e Maia Biginelli.