Hojlund dall'Atalanta al Manchester United: news calciomercato

(Adnkronos) - L'Atalanta sta per cedere Rasmus Hojlund al Manchester United. Le news di calciomercato fanno riferimento ad un'intesa raggiunta tra i club: 75 milioni di euro, più eventuali bonus per circa 10 milioni, per il cartellino del ventenne centravanti danese, che nella prima stagione in Serie A ha collezionato 32 presenze e 9 gol. Hojlund negli ultimi mesi è stato accostato in maniera tiepida anche alla Juventus, in particolare in caso di cessione di Dusan Vlahovic.