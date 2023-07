30 luglio: Giornata Mondiale dell’Amicizia, la cosa più bella del mondo

"Ci vorrebbe un amico", canta Antonello Venditti, e dice proprio la verità, visto che l'amicizia è uno dei beni più preziosi della nostra vita.

Gli amici sono le persone che scegliamo come famiglia: ci sono accanto nei momenti belli e in quelli bui. Sarà anche per questo che oggi, 30 luglio, si celebra l’International Day of Friendship, qui da noi conosciuta come Giornata Mondiale dell’Amicizia.

Un appuntamento speciale, festeggiato in tutto il mondo, che promuove la gentilezza, l’unione, ricordandoci di tenere un po’ più vicino le persone che ci circondano.

La sua istituzione risale al 2011, per volontà dell’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite. Il suo obiettivo è quello di diffondere lo spirito di solidarietà e condivisione tra gli individui e prevenire l’insorgere di conflitti. L’Assemblea Generale nel documento riconosce l’importanza dell’amicizia come “Sentimento nobile e prezioso nella vita degli esseri umani in tutto il mondo”.

Sono tante le teorie scientifiche, confermate dall’ONU, che testimoniano come l’amicizia tra i popoli porti a pace e stabilità, migliorando la sicurezza internazionale. Grazie ad essa, infatti, gli uomini riescono a superare la diffidenza e così non poteva mancare una data, che esaltasse i valori di tolleranza e fratellanza per un mondo migliore.

La storia della Giornata mondiale dell'amicizia però è molto più antica. Per trovare le prime tracce della celebrazione dobbiamo andare negli Stati Uniti e tornare indietro al 1919. Tra amici era un'usanza consolidata quella di scambiarsi doni, fiori e biglietti con dediche personalizzate. Nel 1958 sarà però il Paraguay a inserire la festa nel calendario ufficiale. A proporre la data del 30 luglio è stato il fondatore della World Friendship Crusade, Ramón Artemio Bracho, un'organizzazione internazionale il cui scopo era proprio la promozione dell'amicizia come cultura di pace.

Come recita la saggezza popolare: “Chi trova un amico, trova un tesoro”. Con lui si cresce, si litiga e ci si vuole un bene dell’anima. Sorprendere un amico con un biglietto o un messaggio è certamente un ottimo modo per festeggiarlo. Perché non provate con uno come questo?

"Nei nostri viaggi l’incontro migliore che possiamo fare è un amico sincero; fortunato è colui che ne trova molti. Anzi, viaggiamo proprio per incontrarli; essi sono lo scopo e la vera ricompensa della vita perché ci aiutano a essere degni di noi stessi; e proprio quando siamo soli, li sentiamo più vicini" (Robert Louis Stevenson).