Al Cunvent di Rore di Sampeyre al via la rassegna di documentari "A memoria d'uomo"

Al Cunvent di Rore di Sampeyre, giovedi 3 agosto alle ore 21:15, prenderà il via la mini rassegna di documentari "A memoria d'uomo" che ha con fil rouge della propria narrazione la memoria. Storie di uomini, di donne e di comunità che si mettono in relazione con il loro territorio offrendoci uno spunto di riflessione sul presente.

Il primo appuntamento sarà con "Ilmurran, Maasai in the Alps" di Sandro Bozzolo, 2015, durata 43 minuti.

Nell’estate 2014, una giovane ragazza Maasai raggiunge una “bergera” (pastora di pecore) sugli alti alpeggi delle Alpi Marittime. Due donne lontane tra loro per colore della pelle, età anagrafica e lingua hanno vissuto insieme una stagione d’alpeggio, condividendo il duro lavoro, raccontandosi le loro storie. La montagna intorno a loro pare trasformarsi in un deserto verde in cui è possibile incontrare vite separate, legate insieme da un tempo ancestrale. Lontano da ogni confine, la comunicazione diventa una questione naturale. Enchikunye significa “tornare verso casa”. Una storia per immaginare il ritorno verso una casa comune.

Le loro voci arrivano da lontano. Silvia si muove tra elementi primordiali, produce il formaggio con gli strumenti dei suoi antenati, ha tramandato la passione a suo figlio come in un rituale. Leah ha impressi a fuoco sulla pelle i simboli di un popolo pastore che ancora sopravvive sugli altipiani del Kenya. L’una e l’altra incarnano culture che oggi si trovano di fronte a scelte decisive, necessarie per la loro sopravvivenza. Ilmurrán significa “guerrieri”, perché la loro è una storia di resistenza. L’incontro è nato come un’esperienza antropologica a tutti gli effetti, realizzata in regime di completa autoproduzione dall’Associazione Culturale Geronimo Carbonò.