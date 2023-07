Il ricordo del presidente del Teatro del Marchesato e di un amico: in memoria di Valter Scarafia

Da parte di componenti del Teatro del Marchesato giungono alla redazione ricordi in memoria di Valter Scarafia, storico presidente dell'associazione culturale saluzzese, deceduto mercoledì scorso, all’età di 66 anni, per le conseguenze di una rara malattia degenerativa.

In ricordo di un presidente e di un amico

In memoria.

"Era difficile non litigare con lui. Era difficile non volergli bene. Ci lascia un maestro a cui dobbiamo tutti molto. Quel che ha fatto l'ha fatto senza desiderio di fama. Grazie Valter da noi tutti".

Valerio Dell’Anna

Scrive Ugo Rizzato

"Abbiamo cercato di prepararci da alcuni anni per affrontare questo triste evento, ma non si è mai preparati a sufficienza.

Valter Scarafia: un uomo, un amico, un insegnante, una presenza preziosa e costantemente presente fino alla sua inevitabile impossibilità fisica. Una malattia feroce e devastante ce lo ha portato via. Sono mesi di dolore al Teatro del Marchesato.

Nel dicembre del 2021 abbiamo perso Nuccio Cantamutto ed ora Valter Scarafia, il cofondatore negli anni 80, insieme a Nuccio, di questa realtà teatrale diventata presente ed importante sul territorio provinciale e oltre.

Nella vita fu insegnante all'Istituto Tecnico industriale, dopo una parentesi da attore professionista diplomato al teatro Stabile di Torino, arte che ha messo a disposizione in circa trenta anni di corsi teatrali attivi e centinaia di regie di spettacoli tanto divertenti quanto di valenza sociale proprio nel nostro piccolo teatro stabile Saluzzese.

Coloro che lo hanno conosciuto in giovane età ne hanno riconosciuto le doti di bravissimo attore, tanto nel teatro comico quanto nel drammatico.

Per anni ha guidato gli allievi delle scuole medie superiori dei licei nella preparazione degli spettacoli di fine anno, essendo accreditato e diplomato all'insegnamento di questa arte proprio nelle scuole.

La “sua” scuola di teatro: suo personale volere ed orgoglio, poter formare nuove generazioni di giovani, e anche meno giovani, ad affrontare questa liberatoria arte con i mezzi sufficientemente professionali, anche se destinati alla ricreazione ed al dilettantismo.

La sua più grande soddisfazione era poter vedere giovani preparati da lui stesso, negli anni di permanenza nel piccolo stabile saluzzese, inserirsi e valere nel mondo del teatro dei professionisti, quello “grande”, fino ad essere riconosciuti con premi nazionali come è successo a Christian LaRosa, il quale è arrivato a ricevere meritati premi importanti come l'UBU, lavorare nei più importanti teatri nazionali ed esteri. Possiamo realmente dire che è un grande dolore questa perdita.

Una pagina della nostra vita che si chiude.

Ci resta il ricordo e una parte dei suoi preziosi insegnamenti che vivrà dentro ognuno di noi, diventerà un passo verso l’immortalità del nostro Valter. Il resto, come dice l’Amleto che lui tanto amava, è silenzio.

Quello che di certo sarà da ora in poi, la dedica di ogni applauso, un infinito applauso per risarcire, almeno in parte di tutti quegli applausi che lui ha fatto prendere a noi ogni volta che andavamo in scena.

Ci mancherà quella figura che ci osservava orgoglioso dal fondo della sala, confinato nel suo angolo preferito, sempre pronto a scattare e correre in aiuto qualora si presentasse qualche difficoltà.

Accompagnato dalla propria umiltà rimaneva sempre protetto dal buio, ma felice di aver potuto realizzare qualcosa di bello e soprattutto divertente, una pagina della sua vita che non potremo dimenticare, quella voglia di portare al pubblico un momento di “svago e ilarità"

Ti abbiamo voluto bene caro Valter, il nostro desiderio sarà, da ora in poi, renderti onore mettendo a frutto i tuoi insegnamenti, sapendo che sarebbe stato questo il tuo volere, insieme a Nuccio maestro nell'arte della dizione, sempre presenti in quell'aria polverosa e su quelle tavole su cui il vostrocuore ha pulsato per tanto tanto tempo. Grazie di cuore".

Ugo Rizzato

Un ringraziamento e un ricordo da tutto il Teatro del Marchesato