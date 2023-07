Melle ricorda Tavio Cosio, scrittore, poeta e farmacista nel centenario della sua nascita

Dopo le iniziative culturali del marzo scorso a Villafalletto, suo comune di nascita, è la volta di Melle, paese in cui visse per molti anni, esercitando l’attività di farmacista ed in cui si svolse gran parte della sua attività di artista, di storico, di scrittore e di poeta, ad ospitare una giornata dedicata alla memoria di Tavio Cosio, nell’anno in cui ricorre in centenario della nascita.