Primi passi per l'organizzazione dell'edizione 2024 del Concorso Nazionale di Chitarra "Ansaldi"

Un incontro con la direttrice dell’ATL del cuneese, dott.sa Daniela Salvestrin, il Presidente della onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”, Romolo Garavagno, assieme alla Consigliere della Città di Cuneo, Santina Carla Isoardi, ha posto le prime basi per la edizione 2024 del 48° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. Giovanni Ansaldi”. L’ente provinciale ha assicurato importanti supporti logistici e promozionali. La data è quella che va dal 26 al28 aprile del prossimo anno.



Già la Provincia di Cuneo, tramite il Presidente Luca Robaldo, ha concesso il Patrocinio, garantendo la stampa di materiale promozionale della manifestazione, che reca particolare lustro alla “Granda”. Lo schema del Concorso è in fase di definizione. Come in passato si prevedono 4 Categorie in base alle età dei concorrenti: per ragazzi fino ai 13 anni di età, dai 14 ai 18 anni, oltre i 18 anni, Giovani concertisti. Inoltre vi saranno pure tre categorie di Musica d’assieme, per cui si stanno precisando le età di riferimento. Il Sindaco di Pamparato, dott. Franco Borgna, sta verificando la possibilità di individuare nel territorio comunale adatte locazioni per i vari momenti della attività musicale, che richiama concorrenti da ogni parte d’Italia. Molti dei partecipanti del 2023 hanno già assicurato il ritorno, addirittura dalla Puglia e dalla Toscana, come dal Trentino, ma anche da altre varie Regioni. Le Pro Loco del pamparatese verificano la adesione per quanto riguarda gli impegni concreti. L’onlus sta già prendendo contatti con i possibili Commissari d’esame, che devono essere docenti di Conservatori o Istituti musicali di varie regioni italiane, per l’equilibrato giudizio artistico. Per ora si sono invitati Commissari “decani”, cioè che da più tempo prestano generosamente e gratuitamente la loro opera: il prof. Masala di Sassari, la prof.sa Kokkaliari di Milano, la prof.sa Pizzutel di Pordenone,il prof. Odero di Genova, il prof. Leone di Milano, il prof. Gregorio di Mondovì, le prof. se Morcosanu e Smocov di Torino.

Si avvieranno appena possibile contatti con enti e privati, onde ottenere i necessari supporti alla attività che onora la Provincia sia per la qualità culturale, come pure per la promozione turistica. Un primo intervento è pervenuto dalla scultrice ceramica Persea Tiziana Perano, che ha voluto porre nuovamente a disposizione una sua ammirevole opera quale “Trofeo Ansaldi”, vinto nella edizione appena trascorsa, dal milanese Davide Masi.