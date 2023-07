SambucOc: nuova linfa al centro documentazione Valle Stura grazie al PNRR

Con l’estate 2023 e per tutto l’anno riprendono le attività culturali presso il Centro di Documentazione Valle Stura, grazie alle risorse erogate al Comune di Sambuco nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, M5C3-1.1.1 “Infrastrutture e servizi sociali di comunità”. Il progetto finanziato, “Valorizzazione del Centro di documentazione Valle Stura e dei servizi culturali da questo promossi”, ha l’obiettivo di dare nuova linfa e visibilità al centro, nato nel 1988 nei locali delle ex scuole, che con le sue collezioni costituisce una risorsa preziosa non solo per il paese che lo ospita, ma per tutta la Valle Stura e il territorio occitano. L’obiettivo futuro è quello di continuare a raccogliere documentazione relativa alla valle, sviluppare la ricerca, collaborare alla tutela e alla divulgazione del patrimonio storico, naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale e linguistico, come organismo propulsore per l'attività culturale della valle.

Il progetto prevede per tutto l’anno aperture del Centro sempre presidiate da un operatore, a disposizione per informazioni e per un’introduzione alle visite, e una serie di eventi, seminari di studio, stage di ricerca, tutti a ingresso gratuito. Le attività saranno organizzate e gestite dall’Associazione Espaci Occitan di Dronero e si svolgeranno presso il Centro Documentazione in Via Umberto Primo 50/A a Sambuco.

Si comincia Venerdì 4 agosto alle ore 17 con l’inaugurazione della mostra documentaria Don Giuseppe Francesco Meyranesio. Falsario vero o inventato? ideata e realizzata da Mario Bruna, ex dirigente Ferrero oggi pensionato e residente ad Alba, ma discendente da generazioni di sambucani, esperto e appassionato studioso di storia locale. Il Meyranesio, vissuto tra 1728 e 1793, fu parroco di Sambuco; dedicò la vita a ricercare, studiare, scrivere di storia ed epigrafia e intrattenere relazioni con grandi esponenti della cultura del Settecento. La sua fama di studioso durò a lungo, fino a quasi 100 anni dopo la sua morte, quando altri studiosi scoprirono che le sue ricerche non erano attendibili; fu perciò condannato dalla critica storica e riabilitato solo nel 2014 grazie agli studi di G. B. Fossati e A. Vertamy. La mostra ne racconta il successo, colpi di scena e giudizi della critica. All’inaugurazione seguirà breve intervento del curatore.

Negli orari e nel periodo di apertura della mostra sarà altresì possibile ammirare l’esposizione permanente Le abbadie della Valle Stura con una ricca documentazione fotografica, costumi e oggetti relativi a quest’antica tradizione del territorio occitano alpino, con particolare riferimento a quelle di Sambuco e di Festiona di Demonte.