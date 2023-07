Successo per la prima edizione di "Vibrazioni" a Dogliani

Si è conclusa la scorsa settimana la prima edizione di Vibrazioni Dogliani al ritmo di Aperitivi organizzata dal Comune di Dogliani in collaborazione con la Pro Loco Dogliani.

L’iniziativa si è proposta, e a posteriori si può dire riuscendoci pienamente, di creare occasioni di intrattenimento rivolte ai giovani, alle famiglie e ai numerosi turisti che soggiornano nella Langa doglianese, attraverso musica, spettacoli, aperitivi e cibo all’insegna dell’enogastronomia di qualità della zona doglianese.

Vibrazioni ha portato un folto pubblico per le vie e le piazze del Borgo e di Castello, vivacizzandi i due centri storici e facendo scoprire la bellezza degli scorci più suggestivi del nostro Comune.

L’iniziativa, che ha animato per tre sabati consecutivi ( 8, 15 e 22 luglio) e in alternanza i due centri storici del paese, si è intersecata con successo con altri due importanti eventi, ovvero la Festa di Mezz’estate, curata dalla pro loco Dogliani e il festival musicale Dogliani Open Sounds, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione Castello C’è.

Musica dal vivo, dj set, spettacoli pirotecnici, colori e luci hanno vestito l’estate doglianese, attirando a Dogliani un numero crescente di visitatori, che hanno potuto apprezzare proposte gastronomiche e musicali per ogni palato!

Molta la soddisfazione da parte degli organizzatori, così come anche delle attività commerciali doglianesi che sono state coinvolte nell’iniziativa.

Sono centinaia gli avventori che ognuna delle serate hanno potuto degustare piatti stuzzicanti accompagnati da cocktail, vini del territorio e non solo, passeggiando per il centro storico, chiuso al traffico, per l’occasione, dimostrando che un borgo animato con eventi gradevoli e attrattivi non può che contribuire a sviluppare la qualità dell’accoglienza.

Un sincero ringraziamento va ai locali e alle attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa, alla Pro Loco Castello, alle BOCCE Quadre Mondovì, ai volontari, ai musicisti e dj che ci hanno accompagnati in queste tre serate tra divertimento, cocktail, degustazioni, buon cibo e ottima compagnia!