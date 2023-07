A Saluzzo, addio a Martino Panero: aveva gestito le onoranze funebri Calosso

E’ deceduto ieri, all’età di 83 anni, Martino Panero, persona molto conosciuta a Saluzzo.

Negli anni Settanta, con il fratello, era entrato nella società Onoranze funebri Calosso, creata nel 1921 dalla famiglia Calosso e l’aveva gestita con competenza in via Gualtieri, fino alla cessione, nel 2008, al gruppo Demaria.

In via Gualtieri era anche un volto noto e cordiale, nel negozio di giochi per l’infanzia e costumi “Girotondo” aperto dalla figlia Daniela.

Lascia la moglie Marcella, Dany con Enrico, Silvy, Alberto, i nipoti Lollo, Chiara e Andrea, il fratello Piero con la famiglia uniti a parenti tutti, gli amici di una vita Mario e Lina, Aldo e Franca.

Le offerte in suo ricordo saranno devolute al “Centro diurno le Nuvole” di Saluzzo che Panero apprezzava molto: i ragazzi e gli operatori del centro collaborano da anni con i commercianti di via Gualtieri per l’allestimento scenografico della strada.

I funerali avranno luogo domani, lunedì 31 luglio, alle 15.15 nella Cattedrale di Saluzzo, partendo dalla “Casa del Commiato Calosso-Demaria” sita in via San Nicola, 23.

Il rosario sarà recitato questa sera alle 18, sempre in Duomo.