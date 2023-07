E' Claudio Magliano il motociclista vittima di un incidente avvenuto ieri sul colle dell'Isoard

Ore di cordoglio in Granda per l'improvvisa scomparsa di Claudio Magliano, vittima di un incidente avvenuto ieri, sabato 29 luglio, in Francia sul colle dell'Isoard.

71 anni, pensionato, amava molto le due ruote, una passione che coltivava anche in pista e che ieri lo aveva portato in Francia insieme agli amici.

L'incidente, secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità francesi, si sarebbe verificato nel primo pomeriggio, poco prima delle 15.

Come riporta "Le Dauphiné Libéré", Magliano si sarebbe scontrato con un altro motociclista; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario, condotto all'ospedale universitario di Briançon, purtroppo non ce l'ha fatta.