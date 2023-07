Furgone in fiamme al casello di Mondovì, intervengono i Vigili del Fuoco

Fiamme domate e situazione tornata alla normalità nel giro di un'ora, lungo l'autostrada A6 Torino-Savona all'altezza del casello di Mondovì, dove un furgone - per cause accidentali - ha preso fuoco poco prima di mezzogiorno, nel piazzale che precede i varchi per il pagamento del pedaggio.

Sul posto, con la chiamata arrivata alle 11.45 e risolta prima delle 13, è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco di Mondovì, oltre alla Polizia stradale, senza che si registrassero feriti né particolari disagi per la circolazione autostradale.