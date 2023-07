Notte di intensa attività per i Vigili del Fuoco in provincia di Cuneo

Complice il maltempo, nella notte sono state diverse le chiamate arrivate ai Vigili del Fuoco in provincia di Cuneo. Oltre al sinistro mortale di Montà d'Alba, il centralino ha ricevuto richieste di soccorso per un incidente in autostrada, sulla A6 Torino-Savona, con un'automobile coinvolta al kilometro 78, tra Ceva e Niella Tanaro, mentre viaggiava in direzione del capoluogo piemontese. Nessun ferito da segnalare, a differenza di quanto avvenuto a Roddino intorno alle 3.50, dove un'auto si è ribaltata nel cortile di un'abitazione provata: non sono gravi le condizioni del ferito - soccorso dalle squadre dei Vigili del Fuoco di Dogliani e Alba -, trasportato comunque in pronto soccorso per accertamenti.

Infine, a causa delle intense piogge, da registrare un piccolo allagamento sulla Est-Ovest, a Cuneo, verso l'1 di questa notte, segnalato da alcuni automobilisti in transito: squadre da Cuneo hanno drenato l'acqua accumulatasi nel tratto interessato.