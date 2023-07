Un successo il Multisport Camp a Borgo San Dalmazzo

Grande successo a Borgo San Dalamazzo del “MULTISPORT CAMP”, settimane di sport e divertimento organizzate dalla Libertas ASD in collaborazione con il Tennis Comunale Pedona e il suo Team Tennis Warriors.

L’attività iniziata il 12 giugno ha raggiunto una media di più di 50 allievi per settimana. Un merito all’organizzazione e a tutti gli insegnanti dei diversi sport che hanno saputo coinvolgere e far divertire tutti gli allievi di età compresa tra 6 e i 14 anni. L’ottava e ultima settima in programma terminerà il 4 agosto, ma vistala richiesta ci sarà ancora la possibilità di iscriversi alla settimana del 28 agosto.

Chi fosse interessato è invitato ad affrettarsi, perché le iscrizioni stanno terminando.

Per informazioni: Sporting club Libertas ASD (cell:333/9957922).