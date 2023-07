Tutti i film del momento in streaming

Stare comodi sul divano come al cinema? Ora si può grazie ad un portale che vi farà immergere nella magia dei migliori film senza essere nelle varie sale cinematografiche. Soni tanti infatti le pellicole che in questo periodo stanno andando a gonfie vele e sorprendendo anche a livello di botteghino. In questa sezione andremo ad analizzare la community streaming e quelli che sono i migliori film che il sito mette a disposizione.

I migliori film in streaming del momento

Sono tanti i film a disposizione della community in questo periodo e noi proveremo a consigliarvi quelli che potrebbero avvicinarsi più a voi. La prima proposta è quella di "Miracolous - Le storie di Ladybugs e Chat Noit: il film", che ripercorre lo stesso cartone animato spopolato tra Francia e Italia negli scorsi anni. Un'avventura mozzafiato per i più piccoli che si appassioneranno con tutta la famiglia a vedere quello che combineranno i loro due eroi preferiti. Due giovani coetanei che si travestono nella notte per combattere il male e portare il bene nel mondo.

La seconda pellicola che andiamo a consigliarvi è quella di "American Sicario", una vera e propria avventura d'azione con il primo e vero capo della droga tra USA e Messico caduto dopo vari tradimenti e rincorse. Una storia di denaro e potere con protagonista il gangster americano Erik Vasquez. Protagonista un grande Philippe A. Haddad, con Danny Trejo e Maurice Compte.

La terza proposta che andiamo a consigliarvi è "La felicità per principianti", una commedia che vede come protagonisti l'appena divorziata Helen che si rimette in gioco dopo il suo matrimonio in frantumi, partecipando ad un corso di sopravvivenza con un gruppo di sconosciuti. Riuscirà a voltare pagina e tornare a vivere l'amore vero? Una commedia assolutamente da vedere con protagonista la brava Ellie Kemper appoggiata da Luke Grimes.

Conclusione

In conclusione possiamo sottolineare come sia semplice e veloce mettersi a guardare il film preferito di quelli proposti ed altri che il sito mette a disposizione: basterà un solo click.