"Chiama tu": il terzo spettacolo della rassegna Storie Destate, debutta in anteprima nazionale a Saluzzo

Terzo appuntamento per la rassegna estiva "Storie Destate" organizzata dal Teatro del Marchesato, a Saluzzo.

Giovedì 3 agosto: presso Villa Belvedere Radicati ( via San Bernardino) a Saluzzo debutta in anteprima nazionale “Chiama Tu”, una produzione OfmCompany con il testo originale di Raffaele Lamorte.

Sul palco Valentina Sandri e Federico Fauro, entrambi diplomati presso l'Atelier Teatro Fisico Philip Radice.

Lo spettacolo, che racconta le vicende di una giovane coppia che verrà messa in crisi dalla necessità di fare una semplice telefonata, è una scusa per esplorare le difficoltà di un'intera generazione di comunicare e prendere decisioni.

Quanto è difficile comporre il numero e chiamare? Quante volte ci si improvvisa maestri di procrastinazione per evitare il fatidico suono di attesa all’orecchio con l’ansia crescente per la riposta in arrivo?

Carlotta e Martino devono fare solo un’ultima telefonata, la più importante, ma non ci riescono. Perché? Non si sa. Quel che sanno è che senza quella telefonata potrebbe crollare tutto, il loro amore viene messo alla prova e il loro stesso futuro insieme diventa a rischio.

In un viaggio surreale, farsesco e incredibilmente reale, le ansie di una intera generazione ormai assuefatta e facilitata dall'uso compulsivo di un messaggio scritto, vocale, una email o un contatto a distanza, liberandosi da ogni forma di confronto diretta e dalla necessità di una interazione in tempo reale che richieda una risposta immediata.

Un timer a vista scandisce in tempo reale la durata dello spettacolo e il countdown per la coppia: 60 minuti per telefonare, prima del disastro.

Non un secondo in più, non un secondo in meno.

È possibile prenotare lo spettacolo contattando il numero 3515718472, tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 21.

Sarà inoltre disponibile il servizio bar e aperitivo fornito dal Caffè Tiffany su prenotazione ai numeri 3801387369 e 017547281. 3336979063 teatro.marchesato@gmail.com