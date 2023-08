La Festa dei Gunbi è pronta a rivivere i fasti del passato, a Toirano sale l'attesa : "Si respira aria di festa e di gioia"

La Festa dei Gunbi, tradizionale appuntamento dell'estate di Toirano, è pronta a tornare ai fasti del passato. Dopo il successo maturato nell'estate 2022 con l'evento "Aspettando i Gunbi", in occasione dell'edizione 2023 in programma il 3,4,5 e 6 agosto si va verso un ritorno alle origini con le vie del Borgo pronte a vestirsi a festa tra bancarelle e musica dal vivo.

"Quest'anno torneremo a riempire cantine che sono state il punto di forza delle storiche edizioni dei Gunbi, la festa si allargherà nuovamente come ai vecchi tempi - spiega dall'organizzazione il presidente Mirko Infantino - apriremo la cantina Geode, della bruschetta; apriremo una cantina storica, il simbolo dei Gunbi, ovvero il 'Gunbetto'; apriremo altre due cantine all'interno dei Fossi, vecchie cantine di una famiglia storica di Toirano. Inoltre ci sarà un punto vegetariano lungo il fiume".

Non mancheranno piatti della tradizione come i ravioli al ragù di carne e i tagliolini al sugo di coniglio. Torneranno anche gli gnocchi fatti in casa affiancati a farinata, fritto di pesce, carne alla griglia, asino, stinco, cundigiun, ortofritto, panissa, polenta ma anche - come anticipato dall'organizzazione - da alcune pietanze vegetariane e gluten free. Inoltre si potranno degustare birre artigianali e gluten free.

"Stiamo arrivando all'obiettivo che ci eravamo prefissati, riportare questa manifestazione ai fasti di un tempo - conclude Infantino - Ogni anno si aggiungono dei pezzi in più e quest'anno saremo un po' su tutto il territorio, da piazza Rosciano fino in piazza San Martino. Come l'anno scorso ci sarà nuovamente la musica e prenderanno parte all'evento tutte le associazioni del paese".

"Sono molto soddisfatto della sinergia che si è creata tra l’amministrazione comunale e l’associazione Festa dei Gunbi, già l’anno scorso avevamo toccato con mano gli eccellenti risultati - dichiara il sindaco Giuseppe De Fezza - in questi ultimi mesi abbiamo lavorato a stretto contatto con il presidente ed il suo direttivo, creando una vera e propria équipe per affrontare e mettere a sistema tutte le complessità che genera un evento di tale spessore ed importanza e che coinvolge un intero paese. Basti solo pensare a tutti gli adempimenti per la safety e security, alla gestione e logistica dei parcheggi, all’organizzazione della raccolta dei rifiuti ed alla quotidiana igienizzazione urbana post festa, per garantire comunque il massimo decoro per visitatori, turisti e residenti".

"Inoltre, consapevoli delle difficoltà in cui operano le associazioni a causa degli stop covid degli anni scorsi, abbiamo voluto partecipare attivamente facendoci carico delle serate musicali che animeranno la festa, per proseguire nell’idea innovativa dell’associazione, lanciata già l’anno scorso - continua il primo cittadino - Tutto ciò lo abbiamo fatto volentieri perché la mission dell’associazione Festa dei Gunbi è quella di essere un grande contenitore di aggregazione sociale; infatti, con piacere abbiamo visto tanti cittadini volontari prendere parte ai preparativi dell’evento e tante associazioni locali aderire a supporto. Nel paese si respira aria di festa e di gioia e questo clima positivo che porta la festa dei Gunbi è quello di cui ha bisogno Toirano".