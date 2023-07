Monfortinjazz, all'Auditorium Horszowski Carmen Consoli chiude la 47a edizione

Arriva alla conclusione la quarantasettesima edizione di Monfortinjazz. Dopo gli incontri con Niccolò Fabi con un intenso concerto acustico al tramonto dell’Auditorium Horszowski, l’intenso e appassionato viaggio fra i colori e le emozioni dell’australiano John Butler, l’ironia e il talento del decimo concerto di Stefano Bollani e la travolgente energia funky e soul dei Tower of Power, l’appuntamento di inizio agosto è con Carmen Consoli.

Mercoledì 2 agosto alle 21 la “cantantessa” di Catania, eclettica e dalle mille anime musicali, sarà protagonista di un concerto capace di esplorare il suo spirito più acustico. In duo con Marina Rei alla batteria, il canto febbrile di Carmen e le bacchette irrequiete di Marina porteranno il loro spirito rock nel centro delle Langhe.



Carmen Consoli è una delle protagoniste indiscusse della scena musicale italiana, negli ultimi mesi è riuscita ancora una volta a conquistare pubblico e critica con il suo ultimo progetto discografico “Volevo Fare la Rockstar” che le ha regalato anche il Premio Amnesty International per la canzone “L’Uomo Nero”. Arriva a Monfortinjazz con un set inedito ad alto contenuto rock, formato dalle chitarre di Carmen e la partecipazione straordinaria della batteria di Marina, parte di una tournèe che sta toccando alcuni fra i più affascinanti festival della pensisola e che vede i grandi successi della Consoli reinterpretati in maniera assolutamente nuova: due donne, due artiste, chitarre e batteria.

“Un viaggio onirico e sentimentale ma legato alla realtà che affascina profondamente” racconta Billboard, “La potenza femmina di Carmen Consoli è da sempre un fattore vivo e fondamentale delle sue canzoni, la sua è una donna in continua conoscenza di sé“, scrive Rolling Stone, Carmen seduce in ogni formazione e si conferma una delle artiste più internazionali del panorama italiano.



Nei suoi straordinari 25 anni di carriera si è esibita come headliner a Central Park, ha segnato tre sold out di fila a New York, è stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley, ha fondato una sua etichetta, ha portato nelle sue canzoni anche l’arabo e il francese, è stata la prima donna nella lunga storia del prestigioso Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con Elettra, è stata nominata Goodwill Ambassador dell’Unicef, ha vinto per due volte – unica artista – il premio Amnesty Italia per “Mio zio” e “L’uomo nero”, è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di Maestro Concertatore nel grande evento live La Notte della Taranta.

Il costo del biglietto è di 50 euro più diritti di prevendita.