Tanti appuntamenti nella Granda per questa ultima domenica di luglio

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Feste di paese e manifestazioni

A Canale prosegue la Fiera del Pesco. Questa mattina si esibiranno in centro la Banda Musicale di Racconigi, le Associazioni di Volontariato e Sportive di Canale e gli amici dei comuni gemellati di Rodilhan e Sersheim, prima della premiazione del Palio dei Borghi 2023. In serata, alle 20.30 dalla panchina gigante alla Madonna dei Cavalli partirà una camminata notturna, in tempo per arrivare a vedere lo spettacolo pirotecnico delle 23 dalla collina di Mombirone. Alle 21 in piazza Italia, serata cabaret con Paolo Migone e, dalle 22, in piazza Martiri, spettacolo di fontane luminose e laser show. Da non perdere la mostra di pittura «Frammenti di luce» di Cecilia Grasso, visibile durante la festa. Nei giardini di Piazza Castello c’è il punto enogastronomico l’Ostu der masche e presso l’oratorio il banco di beneficienza. Gli spettacoli sono gratuiti, senza necessità di prenotazione. Info e programma: www.facebook.com/entefieradelpesco

A Barbaresco è previsto un fine settimana all’insegna del divertimento con la festa patronale.

Questa domenica, 30 luglio, alle 21.30, in piazza della torre, la Zino band proporrà un concerto-tributo ai Nomadi. Aprirà lo spettacolo l’associazione Le nuvole. A partire dalle 18 ci sarà street food per tutta la serata. Lunedì 31 ci sarà la cena in contrada con lo spettacolo musicale del sassofonista Michele Lazzarin. Info: www.visitlmr.it/it/eventi/concerto-tributo-ai-nomadi





In questo fine settimana appuntamento con la “Sagra della patata – Fiera di Sant'Anna” a Mombarcaro. Oggi, 30 luglio, ci sarà la Fiera di Sant'Anna con l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e artigianato locale fin dal mattino. Saranno presenti nelle vie del paese artisti di strada. Alle 12.30 il pranzo con i prodotti locali da asporto. Alle 16 musica degli anni '70, '80 e '90 con il gruppo “Giovedì gnocchi”; alle 16.30 lo spettacolo teatrale “Sul vecchio ciliegio”, organizzato da “Teatro Caverna”. Alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico e alle 21.30 la grande serata danzante con l'orchestra “Tikozzi band” a ingresso libero. La festa si concluderà il 2 agosto.

Info e programma completo: https://comune.mombarcaro.cn.it





La prima edizione di Murazzano medievale è in programma questo fine settimana.

Ai piedi della torre saranno presenti gli accampamenti con costumi del periodo tra il 1275 e il 1325. Nei pressi del campo da tennis e nel parco Ferrero saranno allestiti divertimenti per bambini, con gonfiabili e giochi in scatola giganti. I falconieri saranno al giardino di palazzo Tovegni e alle 18, ci sarà lo spettacolo con l’esibizione dei rapaci. Il paese si riempirà di bancarelle di prodotti tipici. Gireranno per le vie musicisti e figuranti in costume. Da mezzogiorno fino alle 18, nel giardino Tovegni sarà attiva l’area ristoro e la Proloco servirà birra, vino e bevande. Visitabili la Torre, il Santuario della Madonna di Hal e due mostre. Info: www.facebook.com/Murazzanoproloco





A Corneliano d’Alba la Festa Patronale di Sant’Anna è in programma fino ad oggi, 30 luglio, in piazza Cottolengo con tanti eventi. Alle 10 sarà celebrata la Santa Messa, a seguire la rievocazione medioevale, mentre alle 15.30 si svolgerà la terza edizione del Memorial Sergio Corino di Pallapugno, con l’esibizione dei campioni del Balon. La festa si chiuderà alle 20 con la grigliata in musica, in compagnia di Alex e La Band. Per tutta la settimana sarà attivo un luna park in piazza Europa. Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/ProLocoCorneliano





Oggi, domenica 30 luglio, Castiglione Tinella tornerà a celebrare Virginia Oldoini Verasis, meglio nota come la contessa di Castiglione. Ogni anno con il Virginia Day si riaggancia la storia e il ricordo del fascino di questo personaggio femminile, protagonista della scena politica e storica, della fotografia e del costume nella seconda metà dell’Ottocento. Sarà aperta al pubblico la mostra fotografica “La contessa di Castiglione, una sensuale traccia femminile verso l’unità d’Italia”, allestita nell’ex chiesa parrocchiale. Alle 17, il premio Contessa di Castiglione sarà consegnato alla fondazione Cavour di Santena. Alle 19, nel centro storico ci sarà la cena con menù a 25 euro su prenotazione, Alle 21, a villa Fogliati, la giornata terminerà con il concerto Scherzo di follia. Sul palco saliranno tre soprani (Sung Hee Park, Sang Eun Kim, Hyunjeong Lee), accompagnati al pianoforte da Andrea Stefenell e la voce narrante di Dino Bosco.

Info: www.facebook.com/associazioneturisticoculturalecastiglionetinella





Fino al 5 agosto torna la Festa patronale di San Lorenzo a Lequio Berria che oggi si aprirà alle 9 e durerà tutta la giornata. Tornerà la mostra “Lequio in arte i pittori salgono in Langa” e sarà presente lo scultore Sergio Sciandra con la sua motosega. Dopo la Messa delle 11, aperitivo in piazza. Dalle 16 laboratorio di pittura per bambini e sarà assegnato il premio Museo del pastello. Alle 17 si terrà la premiazione del concorso Lequio in arte e alle 18 la parrocchiale ospiterà il concerto della pianista Christina Will. Alle 19.30 si cenerà con dui plin ‘n cumpania, raviolata con la musica dei giovani lequiesi Jack e Cesca. Alle 21.30 la serata musicale continuerà con il concerto dei Sent-si. La patronale di san Lorenzo proseguirà fino al 5 agosto. Info e programma completo: www.facebook.com/people/Associazione-Volontari-Fascino-Di-Langa/100069065630969





A Saliceto i festeggiamenti patronali di San Lorenzo sono in programma a partire da questo fine settimana fino al 10 agosto. Questa domenica, 30 luglio, per le vie del paese romberanno i motori dei trattori che parteciperanno al consueto raduno trattoristico con ritrovo ed iscrizioni alle 9.30, con la sfilata prevista alle 11.30, il pranzo offerto ai trattoristi iscritti alle 12.30 e il tiro alla slitta alle 14. Alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico. A seguire musica country.

Info e programma completo della festa: www.facebook.com/prolocodi.saliceto





A Nucetto nel Parco Gurei appuntamento oggi dalle 18 con la “Ceciata alla zingarella”, la tradizionale zuppa di Ceci di Nucetto servita dalle bellissime zingarelle in costume. Una tradizione che arriva fino al lontano 1959. Ci sarà l’esibizione serale della Scuola di ballo “El Fuego Latino” con serata danzante con Sonia de Castelli. La tradizionale ceciata viene realizzata secondo l’antica ricetta e utilizzando i ceci migliori per offrire ai presenti un ottimo prodotto.

Info: www.facebook.com/IGurei





A Ormea ritorna lo Street Food Festival, manifestazione dedicata alle specialità gourmet provenienti da tutta Italia. Gli stand gastronomici saranno collocati presso il piazzale dei Vigili del Fuoco in viale Cagna. Specialità gourmet da tutta Italia, birre artigianali e Live Music.

Appuntamento questa domenica dalle ore 11.00 alle 24.00

AICI Eventi - aici.italy@gmail.com Info: https://ormea.info/gli-eventi-del-2023-a-ormea





Festa patronale anche a Sant’Anna Collarea, Montaldo Mondovì. Questa sera alle 21 ci saranno la processione “aux flambeaux” e la solenne celebrazione religiosa. Per l’occasione, il paese si veste a nuovo con l’esposizione dei drappi azzurri lungo il percorso della processione. Nella processione religiosa, la statua della Santa, acquistata dai sopravvissuti alle due guerre mondiali, viene trasportata con orgoglio dai figli e nipoti dei reduci, accompagnata dalla Banda musicale di Mondovì. Al termine della processione, verso le 21.45, inizierà lo spettacolo pirotecnico.





A Cuneo, fino ad oggi, 30 luglio, proseguono gli eventi con Cuneo Illuminata. Lo spettacolo itinerante del Teatro della Tosse “Shakespeare by night” è l’appuntamento clou di questo ultimo fine settimana. Si tratta di una messa in scena a stazioni che partirà dal Teatro Toselli e proseguirà dove i personaggi indicheranno, per un percorso notturno che vuole essere un omaggio a Shakespeare e alle sue opere, in cui coraggio, bellezza e amore convivono con dubbi, ambiguità e violenza, in una lotta continua tra luci e ombre. Sono previsti spettacoli ogni 20 minuti a partire dalle 20. Dalle 22 in piazza Galimberti e in via Roma andrà nuovamente in scena lo “Spettacolo di luci a tempo di musica. Info e programma di tutte le iniziative della manifestazione: www.facebook.com/cuneoilluminata e www.cuneoilluminata.eu





Appuntamento sempre a Cuneo al Foro Boario per il Festival Musica & Pace 2023 con musica d'autore, miscelata sapientemente con la pace, la fratellanza universale, la cultura, l'arte e il volontariato. Inizio in programma per oggi, 30 luglio, poi l'evento proseguirà il 2,3,4 e 5 agosto in piazza Foto Boario, per cinque giorni in cui saranno protagonisti eccellenti artisti ed alcune organizzazioni umanitarie che operano tra gli ultimi del mondo.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non è previsto alcun ticket, né la prenotazione. Oggi alle 20 si esibiranno Daniele Gennaro (cantautore e compositore) & Laura Merione (violinista). Alle 21 il palco ospiterà Scarlet Rivera (cantautrice, compositrice e violinista americana, già musicista di Bob Dylan).

Info: https://prohumanity.org





A Morozzo sono in programma i festeggiamenti patronali di San Magno. Questa domenica, 30 luglio, è il giorno della festa vera e propria: alle 11.15 celebrazione della Messa e benedizione dei trattori, dalle 16 alle 17 visita alla cappella di Santo Stefano, dalle 17 alle 18 visita al Brichetto e, alle 20, polentata con gli Alpini di Morozzo e carne alla brace e ballo liscio con Meo Tomatis. La festa proseguirà fino al 2 agosto. Info e programma completo: www.facebook.com/Prolocomorozzo





Fino a venerdì 4 agosto torna a Salmour la tradizionale festa patronale di Sant'Eusebio con un ricco calendario di eventi. Per oggi sono in programma alle 12 la cerimonia di consegna della Costituzione della Repubblica ai diciottenni Salmouresi, alle 15.30 Grisulandia, percorso di gioco per “mini pompieri”, alle 19.30 cena a base di fritto di pesce su prenotazione. Alle 21 si ballerà il liscio con l’orchestra Maria Ravera ad ingresso libero. Festeggiamenti con appuntamenti gastronomici e musica fino a venerdì 4 agosto.

Info: www.facebook.com/PLSalmour





In questo fine settimana è in programma la festa di San Giacomo a Busca: oggi alle 19.30 è prevista una cena a base di carne alla brace: antipasto, carne, formaggio e dolce a 18 euro; alle 21 si ballerà occitano con i Lou Tapage. Lunedì 31 luglio alle 14 proseguirà con gare a bocce, la gara non competitiva “San Giacomo di corsa” e, dalle 19, polenta e spezzatino in attesa della conclusione dei festeggiamenti, dalle 21, con l’orchestra Maurizio e la band. Cene su prenotazione. Info: www.facebook.com/sangiacomobusca





Appuntamento in questo fine settimana con la Festa d’Estate di Rossana. Questa sera, tornerà un l’appuntamento con “Protagonisti per una sera”, quest’anno incentrata sui brani dei due Lucio, Battisti e Dalla. Divertimento assicurato con Fredu e T’bi, l’irresistibile coppia di comici made in Rossana. Info: www.facebook.com/amministrazionerossana





A Gambasca la festa patronale di San Giacomo anima questo fine settimana. Oggi, 30 luglio alle 10.15 è in programma il concerto della Banda musicale di Revello con sfilata per le vie del paese. Alle ore 11 santa messa solenne e, a seguire, posa della corona al monumento dei caduti. Alle ore 12 consegna degli attestati di stima e riconoscenza. Seguirà rinfresco offerto dal Circolo Acli di Gambasca. Alle ore 19.45 Apericena in blu in piazza con “Petali di Margherita”. Dalle ore 21 serata danzante con l’orchestra “Liscio Simpatia” sul palchetto ad ingresso libero. I festeggiamenti si concluderanno lunedì 31 luglio con gare a bocce, intrattenimenti per bambini e, alle 17.30, la “Grande costinata”. Durante i giorni della festa sarà presente anche il Luna Park.

Info: www.comune.gambasca.cn.it





Oggi, domenica 30 luglio, Chianale e Pontechianale, dalle 10.30 alle 15 diventano "folk" con “Son de la Rue”, la più grande rassegna europea di brani folk e musica "da strada". Dalle 14 ci sarà il pomeriggio dei Pierini, pesca per i bambini e merenda finale. Info e programma completo: www.facebook.com/prolocopontechianale2018





“Festeggiamo San Giacu” è l’invito che arriva da Prazzo che nel fine settimana celebra il santo patrono. Questa domenica alle 9.30 ci sarà la messa alla cappella di San Giacomo e l’aperitivo offerto in piazza. Info e locandina su: www.vallemaira.org/eventi/festa-di-san-giacu-a-prazzo

A Celle di Macra, in borgata Castellaro di Celle oggi proseguiranno i festeggiamenti di Sant’Anna con la tradizionale Abbaija.

Sempre in Valle Maira, nella borgata Martini di Elva, questa domenica, l’associazione “Prometheus” organizzerà una giornata dedicata alla raccolta della segale con inizio alle 9 e, a seguire, ci sarà una degustazione dei prodotti, compreso il pane di segale realizzato a mano. Ingresso libero per i bambini, mentre il costo per gli adulti è di 15 euro.

Anche a Marmora per l’estate è stato organizzato un calendario ricco di eventi. Oggi prenderà inizio la 41° Sagra del Margaro con tanti appuntamenti fino al 27 agosto.

Altre informazioni sugli eventi organizzati in Valle Maira su: www.vallemaira.org/eventi





Spettacoli e musica





Limone Piemonte propone anche quest'anno la rassegna musicale Note d’acqua, caratterizzata dalla capacità di unire la musica d’autore, l’alta montagna e un paesaggio di rara bellezza. Tre i concerti dell’edizione 2023 della kermesse, gratuiti e facilmente accessibili da escursionisti di qualsiasi livello, con artisti di alto livello che si esibiranno come di consueto a bordo di una zattera cullata dalle acque del lago Terrasole, a 1.750 metri d’altitudine. Oggi, domenica 30 luglio, alle 12 appuntamento con l’ensemble vocale Corou de Berra di Nizza, un coro legato alla tradizione trasporta nella sua musica un crogiolo di culture forti, radicate e vive. Info e programma completo della rassegna: www.limonepiemonte.it e www.facebook.com/prolocoroddi

Per info su orari di apertura e costi degli impianti di risalita: Riserva Bianca: www.riservabianca.it





Da oggi, domenica 30 luglio, a San Giacomo di Roburent inizia il Festival internazionale dedicato al teatro di figura, ovvero alle marionette. Il ricco programma di spettacoli, tutti a ingresso libero, proseguirà fino al 6 agosto con appuntamenti quotidiani.

Appuntamento oggi alle 17.30 con "Il Circo dello sport", spettacolo interattivo con attori, pupazzi, marionette e puppets presso la tensostruttura in Via Uranio. Info e programma completo: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/sangiacomo-in-festival-1 e www.labottegateatrale.it





Il quartetto barocco del Voxonus Festival farà tappa alla Certosa di Pesio (Chiusa Pesio) oggi, domenica 30 luglio, alle 16, con il concerto "Voxonus Quartet". La proposta concertistica è fondata su tre autori pietre miliari del violinismo: Cambini, Viotti, Paganini.

Concerto gratuito senza prenotazione. Info: www.facebook.com/orchestrasinfonicasavona





Diodato si esibirà in un concerto a Collisioni per la sua unica data in Piemonte nella nuova arena del Parco Tanaro ad Alba: appuntamento oggi, 30 luglio, alle 21.

Riconosciuto tra i cantautori più raffinati e apprezzati del nuovo panorama musicale italiano, Diodato torna per ricongiungersi al suo pubblico e per arricchire il futuro da costruire insieme, canzone dopo canzone, compiendo insieme uno straordinario viaggio musicale tra i suoi più grandi successi, brani di repertorio e le nuove canzoni estratte dal suo quarto album di inediti.

Biglietti al prezzo popolare di 20 euro comprensivi dei diritti di prevendita in vendita su Ticketone.

Info: www.collisioni.it/rockcircus





A Cuneo arriva al quarto anno “Zoé in città”: fino al 6 agosto al Parco Fluviale il Collettivo Zaratan accoglierà il pubblico in una vera e propria isola di cultura, incontri, relazioni e creazioni artistiche, un’isola circondata dal verde, con al centro lo chapiteau della compagnia internazionale “Circo Zoé”. Tre settimane di spettacoli di circo contemporaneo, danza, concerti, performance teatrali, proiezioni, incontri e dj set, corsi di discipline circensi, aeree, teatro, giocoleria per adulti e bambini. Uno spazio che promuove l’interesse verso l’alterità, l’educazione, l’arte, la bellezza, la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi. Oggi, 30 luglio, alle 10 il Teatro Educativa Animazione presenterà Risc in Rima, uno spettacolo di filastrocche e burattini sul tema della montagna. Alle 18 ci sarà lo spettacolo La Madonna dei coltelli. Si chiuderà con il Cineconcerto Cabaret alle 21. Info: www.zoeincitta.it





Sempre a Cuneo, fino ad oggi, 30 luglio, il Conservatorio Ghedini ospita Elettroclass, il primo evento al mondo completamente dedicato all’arpa elettroacustica e alla musica elettronica in generale. L’appuntamento, a partecipazione gratuita per tutti gli appassionati di arpa e musica, è organizzato dalla Salvi Harps, la principale azienda produttrice mondiale di arpe, che ha sede a Piasco. Durante il fine settimana, si terranno workshop di vario livello e lezioni con docenti di grande esperienza; ci sarà inoltre la possibilità di scoprire le straordinarie possibilità acustiche di questo genere anche grazie alle esibizioni di alcuni ospiti speciali della kermesse.

Info: www.salviharps.com/it/elettroclass





A Cuneo al NUoVO (ex Nuvolari) sono in programma appuntamenti fino a questa domenica. Alle 21.30 oggi ci sarà lo spettacolo di danza "Apparizioni". Info: www.facebook.com/nuovocuneo





L’olandese Monica Hoffman ha scelto di vivere a Murazzano e ogni anno organizza i Pomeriggi in musica. Il programma prevede sei concerti domenicali, alle 17 nel santuario della Madonna di Hal. Il primo sarà oggi, domenica 30 luglio, con la pianista Sabine Fischer, il violinista Mario Giovedi e le violoncelliste Rike Rennertz e Hertha Rosa-Herseni. Eseguiranno brani di Heinichen, Mozart, Rinck e Boccherini. Info: www.facebook.com/PomeriggiInMusica.Murazzano





Il Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival torna ad Alba fino ad oggi, 30 luglio, con un ricco programma tutto concentrato nel Cortile della Maddalena. Questa domenica, 30 luglio, sono attesi il Microcirco, la compagnia acrobatica CarpaDiem, il duo clown Compagnia del Buco, il danzatore Filippo Porro. Nel fine settimana Prismadanza con lo scoppiettante Prismabanda Street Band animerà la centralissima Via Maestra con uno spettacolo coinvolgente di musica itinerante. Da non perdere è inoltre l’installazione La dinamica del controvento ideata dal Teatro Necessario, una giostra del tempo che fu, costruita con ferro, vecchi libri e damigiane e pensata per trasportare gli spettatori in una dimensione onirica, accompagnati anche dalla musica di un pianoforte sospeso in aria. Info e programma completo: www.festivalmirabilia.it

Castelli aperti e musei





Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, Craveri e la Zizzola. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Info: www.castelliaperti.it





Questa domenica, 30 luglio, a Ceresole d’Alba c’è l’apertura mensile del

muBATT - il museo dedicato alla Battaglia di Ceresole d’Alba del 1544.

Il museo potrà essere visitato in abbinamento al nuovo MIda, il Museo Internazionale delle Donne artiste, allestito presso la chiesa della Madonna dei Prati. Nel nuovo MIDA saranno ospitate unicamente opere di artiste donne di rilievo internazionale. Tra le prime ci saranno Berthe Morisot, Suzanne Valadon, Louise Bourgeois, Beverly Pepper, Marina Abramovic, Yoko Ono, Jenny Holzer, Mary Cassat, Rabarama, Carmen Gloria Morales, Zhang Hongmei, Xiao Lu, Xiao Ge e Ruschica Wason Sing. Il muBATT negli ultimi mesi si è arricchito con l’esposizione della Stele Templare in pietra chiara ritrovata nel 2009 in località Becci a Ceresole. Le visite guidate sono gratuite.

Info e orari: www.comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/home





A Robilante oggi, 30 luglio, (con orario 10.00-12.00) il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione invitano a varcare la loro soglia per scoprire le tante curiosità che racchiudono. Più precisamente si potranno apprendere le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S. Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica).

Consigliata la prenotazione della visita guidata (della durata di 30 minuti, con inizio visita all’ora ed alla mezz’ora). Tutte le info su: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).





















Bruna Aimar