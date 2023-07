Judo, settimo posto a Maribor per il bovesano Luigi Barbero

Undicesimo posto finale, per l'Italia, nel medagliere del judo alle Olimpiadi giovanili di Maribor. Su 48 nazioni presenti in Slovenia all'European Youth Olympic Festival si poteva fare meglio, ma il risultato finale non è del tutto negativo.

In particolare, pensando alla prestazione del bovesano Luigi Barbero, arrivato settimo con una buona prestazione, vista la sua giovane età, contro atleti più grandi e navigati. nel suo percorso Luigi ha battuto il turco terzo al mondo, Faith Dursun, e il polacco Oskar Krzynowek, perdendo la concentrazione con lo spagnolo Antonio Ramirez, mancando quindi l'accesso all'altro incontro per la finale medaglia di bronzo.

Probabilmente per l'atleta di Boves dovrebbe arrivare la convocazione per i Mondiali di agosto a Zagabria e, in prospettiva, il prossimo anno le aspettative sono anche più alte, potendo giocarsi le gare finalmente con l'età alla pari dei migliori al mondo. Senza considerare che la preparazione atletica, purtroppo, non è stata ottimale per motivi di salute.