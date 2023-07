Skiroll, Coppa Italia NextPro 2023: Emanuele Becchis e Lisa Bolzan vincono la sprint 200 metri di Verrayes

La decima tappa della Coppa Italia NextPro 2023 di skiroll è andata in scena nel pomeriggio di sabato 29 luglio a Verrayes, in Valle d’Aosta, presso la pista ubicata nell’Area Sportiva Rapy, con la sprint 200 metri nella quale, come accaduto a Sgonico, Cicagna e Lavarone, si sono imposti Emanuele Becchis (Sci Club Entracque Alpi Marittime) e Lisa Bolzan (Sci Club Orsago).

A curare l’organizzazione dell’evento è stato lo Sci Club Amis de Verrayes, presieduto da Lucia Petey, con l’approvazione della FISI e il patrocinio comunale.

Tra gli uomini, Becchis ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualificazioni (14″01), superando, dagli ottavi alla finale, Alberto Dalla Via, Alessandro Corradi, Riccardo Munari e Alessio Berlanda. Proprio l’atleta del Team Futura – Asd White Fox ha conquistato la seconda posizione, mentre nella finale 3/4° posto Munari (Sci Club Valdobbiadene) ha ceduto al cospetto di Matthias Morandini (Asd Olimpic Lama).

Fra le donne, invece, Bolzan ha confermato il suo feeling con la specialità: come Becchis, ha ottenuto il miglio crono in qualifica (16″50) e poi, nel cammino verso il trionfo, ha estromesso, nell’ordine, Paola Beri, Chiara Agostinetto, Sabrina Borettaz e Alba Mortagna (Sci Club Valdobbiadene, seconda classificata). Terza posizione per Borettaz (Sci Club Amis de Verrayes), che ha sconfitto la Junior Anna Maria Ghiddi (Asd Olimpic Lama) nella volata per il gradino più basso del podio. Sesta piazza per Elisa Sordello (Sci Club Entracque Alpi Marittime).

Di seguito, gli altri vincitori di categoria: Alessandro Corradi (Giovani maschile, Sci Club Bosco Lessinia), Anna Maria Ghiddi (Giovani femminile, Asd Olimpic Lama), Levi Maury (Children maschile), Aurora Invernizzi (Children femminile, Nordik Ski Valsassina), Jacqueline Bagnod (Pulcini femminile, Team Ski Torgnon) e Paolo Munari (Master MBM-MCM maschile, Sci Club Valdobbiadene).

Il prossimo appuntamento con la Coppa Italia NextPro 2023 di skiroll è fissato ancora a Verrayes per la mattinata di domenica 30 luglio, quando si disputerà la mass start in tecnica libera che, oltre a rappresentare l’undicesima tappa del circuito, varrà anche come campionato italiano Misto Assoluto e Giovani.