Ameba mangia cervello, un morto: ''Contagiato forse in un lago''

(Adnkronos) - Un uomo della Georgia è morto a causa di una rarissima ameba mangia cervello. A darne notizia è stato il dipartimento della sanità pubblica locale. "E' morto per un'infezione da Naegleria fowleri, che distrugge il tessuto cerebrale, causando gonfiore del cervello e di solito il decesso" fa sapere il dipartimento, aggiungendo che probabilmente la vittima è stata infettata mentre nuotava in uno stagno o lago d'acqua dolce. Naegleria fowleri è un'ameba che vive solo in acqua dolce, infetta solo circa tre persone negli Stati Uniti ogni anno, ma queste infezioni tendono ad essere fatali. Solo 154 casi sono stati confermati dal 1962 al 2021 e solo quattro di questi sono sopravvissuti, secondo il dipartimento di sanità pubblia. Le persone infette possono manifestare sintomi tra cui forti mal di testa, febbre, nausea, vomito, convulsioni, allucinazioni e persino il coma.