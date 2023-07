Guasto a Frecciarossa, treno fermo a Chiusi. Ritardi su linea Firenze-Roma

(Adnkronos) - "Sulla linea Alta Velocità Firenze - Roma, la circolazione ferroviaria è rallentata in direzione Roma per un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea tra Chiusi e Orvieto". E' quanto scrive Rete ferroviaria italiana (Rfi) sul suo sito. "Sono terminate le operazioni di soccorso al treno fermo", ma ci sono stati comunque "effetti sulla mobilità ferroviaria" degli altri treni con "variazioni di percorso e rallentamenti fino a 60 minuti".

"Fermi nella campagna umbra senza corrente né aria condizionata" twittano con l'hashtag #Frecciarossa. Il convoglio si è fermato oggi alle 14.30 e da allora sono scattati i soccorsi con l'intervento della Protezione Civile che si sono conclusi in serata.