Mondiali Milano e Fukuoka, Abodi: "Orgoglioso dei successi, l'eccellenza italiana se la giocherà a Parigi 2024"

(Adnkronos) - "I successi azzurri di Milano e Fukuoka, che impreziosiscono il nostro medagliere internazionale, sono un ulteriore segnale che conferma l’eccellenza dello sport italiano nel mondo. Sono orgoglioso e felice di vedere atlete e atleti della scherma, nelle competizioni individuali e a squadre, così numerosi sul podio a partire dal gradino più alto, così come di registrare gli ennesimi successi dei talenti del nuoto ai mondiali giapponesi. Sono l’ulteriore conferma del valore sportivo, e non solo, della scuola italiana che in queste e altre discipline si è consolidata nel tempo grazie al valore del capitale umano al quel concorrono anche grandi tecnici e qualificati dirigenti degli organismi sportivi italiani". Lo afferma all'Adnkronos il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi.

"Non c’è l’estemporaneità di singoli risultati, ma la competitività delle squadre azzurre che si affermano anche nei momenti di salto generazionale. Ricordando ancora con emozione i risultati delle Maglie Azzurre alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo2020, ci ritroviamo a un anno da Parigi 2024 con tutte le carte in regola per veder recitare un ruolo di primo piano all’Italia su tutti i campi di gara e di gioco. Riconfermarsi sarà forse più difficile, e sottolineo forse, ma sono sicuro che i nostri Azzurri avranno la forza, il carattere e il valore per indossare con onore la Maglia Azzurra. Le congratulazioni sono naturali, agli atleti tanto quanto alle squadre dei tecnici, che riescono a prepararli al meglio dal punto di vista psico-fisico. A questo prezioso patrimonio sportivo -conclude Abodi- chiedo di continuare così, rappresentando al meglio i valori sani dello sport, a essere un esempio positivo per gli adolescenti e i giovani che mi auguro pratichino sempre più numerosi lo sport in tutte le sue forme".