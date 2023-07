Noios! A Cortemilia la commedia di Oscar Barile con la Compagnia Il Nostro Teatro di Sinio

Andrà in scena a Cortemilia, giovedì 3 agosto, la commedia dialettale piemontese "NOIOS!!!". Rete Teatri, in collaborazione con il Comune di Cortemilia, presenta la divertente commedia del repertorio di Oscar Barile e la Compagnia Il Nostro Teatro di Sinio con Oscar Barile, Vanda Boella, Franca Marchisio, Elisa Barbero, Margherita Barile, Davide Genta, Paolo Tibaldi, Emanuele Coraglia, Beatrice Ferrero, Tiziana Scavino. Una voce – Enzo Capra.

L'appuntamento è alle ore 21.00, presso il Convento Francescano di corso Luigi Einaudi.

Il rapporto tra padri e figli non è mai stato facile, anche quando i figli crescono e i genitori invecchiano. Il conflitto tra generazioni è ancora più evidente in questo tempo in cui le cose sembrano cambiare vorticosamente e nello spazio di pochissimi anni. I rapporti si evolvono, le esigenze di ognuno si diversificano, antiche consuetudini e modi di stare insieme cambiano senza che si abbia neppure la consapevolezza del mutare delle cose.

Il padre, man mano che si va avanti, diventa sempre più “Noios!!!”, con le sue manie, le sue convinzioni, i suoi discorsi sempre più ripetitivi e infarciti di pensieri ormai risaputi e ripetuti centinaia di volte. I figli, a volte, non lo sopportano più e, nonostante si armino di pazienza e buona volontà, non riescono non riescono a trattenere l’insofferenza e ad evitare lo scontro.

La madre con la caparbietà e con la capacità di tolleranza e di comprensione delle donne, cerca di porre un argine e di mantenere un clima accettabile, se non proprio sereno, nei rapporti familiari, sicura dell’amore e dell’affetto che li lega, nonostante le incomprensioni e i frequenti litigi, anche su cose di pochissimo conto. E sarà lei ad aver ragione, ad aver capito tutto; col passare degli anni, il tempo e il trascorrere della vita si incaricheranno di dimostrare, per l’ennesima volta, il valore di una famiglia unita dall’affetto e dal volersi bene, nonostante le difficoltà di accettare ogni persona per come è effettivamente e non per come la si vorrebbe. E se qualcuno è “Noios!!!”, bisogna farsene una ragione!

Ingresso € 13,00. Prenotazioni: reteteatri@gmail.com o 3489117837. www.rete-teatri.it.