Le degustazioni di miele che hanno reso più dolce il Piemonte

Una degustazione di miele è indubbiamente un evento raro, soprattutto in una cornice cittadina come quelle di Torino e di Novara: è invece quanto si è svolto lunedì 24 luglio con l’ultimo appuntamento del progetto “Il Miele che non vedi”, realizzato con il supporto del bando regionale a sostegno del settore apistico promosso dal MASAF, che ha concluso il ciclo di degustazioni di miele piemontese organizzato dalla cooperativa agricola Piemonte Miele.

Un percorso che visto 8 eventi di degustazione nei mesi di maggio, giugno e luglio e che ha incantato oltre cento iscritti provenienti da tutto il Piemonte, a dimostrazione di come il racconto dell’apicoltura e della qualità del miele sia appassionante per molti consumatori, apicoltori ed esperti del settore.

Raramente, infatti, sono conosciute in modo approfondito le caratteristiche del miele, un prodotto agroalimentare di cui sarebbe bene parlare al plurale: come è infatti stato sottolineato durante gli incontri, esiste una pluralità di “mieli”, tra loro così diversi da distinguersi nitidamente per sapori, colori e aromi inconfondibili. Un tema che è stato approfondito grazie al contributo dell’associazione culturale AMi – Ambasciatori dei Mieli: in un gioco di degustazione che ha previsto l’utilizzo della “Ruota degli odori e degli aromi del miele”, ogni partecipante ha potuto percepire i mieli attraverso i cinque sensi, provando a indovinare il miele che stava assaggiando.

Inoltre, per provare a conoscere ancora più a fondo le caratteristiche organolettiche di ciascun miele, all’ultimo appuntamento ha partecipato anche l’Associazione Provinciale Cuochi della Mole, che ha contribuito alla creazione del ricettario “Il Miele che non vedi in cucina”: diciassette ricette in cui il miele piemontese è l’indiscusso protagonista, grazie alla sua ricchezza di aromi, sapori e gusti diversi che ne contraddistinguono le molte varietà e che lo rendono un alimento versatile e interessante nella preparazione dei piatti della tradizione regionale e non solo.

Ma gli eventi di Piemonte Miele non si sono limitati al gusto: i partecipanti, infatti, hanno potuto conoscere l’impatto che il lavoro delle api ha sul mantenimento della biodiversità e su quanto sia cruciale l’azione degli apicoltori, che, prendendosi cura di questi impollinatori, garantiscono la salute dei territori in cui vivono. Un mestiere faticoso, soprattutto oggi, perché a causa dei cambiamenti climatici alcune fioriture stanno ormai scomparendo; e tuttavia un mestiere soddisfacente, che, se portato avanti con impegno, competenza e passione, permette di produrre mieli di altissima qualità, grazie alle analisi di laboratorio attraverso le quali Piemonte Miele valuta l’origine botanica e le caratteristiche organolettiche, chimiche e fisiche dei prodotti per garantire ai consumatori mieli buoni, sicuri e genuini.

Davvero questi incontri hanno fatto intravvedere ai partecipanti “Il Miele che non vedi”: un miele da scoprire per le sue caratteristiche, sempre nuove e irripetibili, racchiuse in ogni vasetto; per la sua versatilità in cucina, come valido alleato segreto che sa addolcire piatti ed esaltare sapori; e per il lavoro che sta dietro ogni barattolo di miele, che nasce da una filiera in cui collaborano costantemente api, apicoltori e cooperativa. In definitiva, il progetto di Piemonte Miele ha voluto portare il mondo del miele di qualità e della filiera apistica anche a chi non è del settore, per provare a dare vita a una cultura dell’apicoltura e per raccontare quanto è essenziale, bello e dolce il mestiere dei suoi soci.