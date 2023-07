A Moretta un consiglio comunale tra variazioni di bilancio e verifica degli equilibri

OMAGGIO AD AGENFORM

Si è aperta con la coppa vinta dagli studenti dell’istituto lattiero caseario a La Roche sur Foron, all’Europel, la più importante competizione europea dedicata agli studenti del settore lattiero caseario, la seduta del consiglio comunale di Moretta programmata per mercoledì scorso, 26 luglio. «Un omaggio doveroso – ha spiegato il sindaco Gianni Gatti – per il prestigioso risultato ottenuto dall’istituto».

Peraltro, proprio pochi giorni fa, Agenform e Comune di Moretta, hanno ottenuto un importante finanziamento Alcotra, da fondi europei Fesr, per il progetto di internazionalizzazione della scuola e riqualificazione del caseificio.

I NUMERI DEL CONSIGLIO

È stato un consiglio soprattutto all’insegna di cifre e movimenti di bilancio quello di mercoledì, con all’ordine del giorno variazioni di bilancio e verifica degli equilibri.

La sesta variazione di bilancio, pur non contenendo investimenti sostanziali, ma operazioni di assestamento o semplici giroconti (come le spese per l’Estate Ragazzi, i fondi Pnrr per l’assunzione di personale o il trasferimento alla parrocchia delle somme incassate con la raccolta ferro), è stata lo spunto per una dura contrapposizione di vedute tra opposizione e maggioranza.



Il capogruppo di opposizione Carlo Cortassa ha espresso perplessità sulle tipologie di investimento del Comune: «Dopo la rinegoziazione dei mutui – ha detto - speravamo in un investimento sul campo sociale, invece apprendiamo una spesa di 34 mila euro per la Festa della Trebbiatura. Non condividiamo questa tipologia di spesa, vorremmo ricadute su scuole o benefici sociali. Esprimiamo perplessità per l’intervento su via Bollati, dove è stata realizzata una scala con i fondi di un investimento per la rigenerazione urbana e l’abbattimento di barriere architettoniche. Anche i fondi per l’ostello non sono per noi una scelta oculata, mentre sulle scuole raccogliamo voci che parlano di ridimensionamento del servizio mensa».



Dura la replica del sindaco: «Esistono fatti, delibere scritte e impegni presi con coperture messe regolarmente a bilancio. Non si fa politica sui “sentito dire”. Al prossimo consiglio, con la documentazione completa sottomano, risponderò punto per punto ad ogni vostra provocazione. Magari elencando anche cosa non si è fatto in passato, quando non era questa amministrazione a governare. Se tante situazioni fossero state affrontate – continua Gatti - oggi non ci troveremmo con tanti nodi nel pettine. So cosa abbiamo ereditato dalla passata amministrazione, ed è giusto ora che se ne parli. Al prossimo consiglio risponderò punto per punto».



LA SCUOLA AL CENTRO DEL DIBATTITO

«La minoranza – ha aggiunto la vicesindaco Bussi – non può parlare di cali di iscrizioni alla scuola media senza avere i dati in mano. Le iscrizioni dipendono da molti fattori: popolazione, variazione orari, natalità, bacino di utenza. Ma addossare responsabilità all’amministrazione non ha senso. Noi come possiamo intervenire su orari e mensa? Sono decisioni che spettano a dirigente e consiglio di istituto».

Nel mirino dell’opposizione è finita anche la mensa scolastica, ma la giunta ha risposto categoricamente che «Non ci saranno aumenti».



CONTI IN SALUTE

In chiusura di consiglio comunale sono stati confermati gli equilibri di bilancio, con la conferma dell’ottimo stato patrimoniale delle casse comunali.

Conferma il sindaco: «Registriamo un patrimonio non indifferente con un fondo cassa di 1,8 milioni di euro, nessun debito fuori bilancio; non siamo mai dovuti ricorrere all’anticipo di cassa. Siamo molto soddisfatti. Anche tenendo conto di due anni di Covid e degli aumenti delle utenze. Il nostro bilancio è in ottima salute».

La quota di avanzo di amministrazione libero pari a 81 mila euro, sarà investita per l’acquisto di Lim e lavori all’impianto elettrico nelle scuole elementari (20 mila euro), nell’area giochi di via Pellengo (16 mila euro più 10 mila euro di contributo Fondazione Crc) e nell’impianto di videosorveglianza per la viabilità (45 mila euro).