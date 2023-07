Bambini e famiglie alla scoperta di Mondovì con la nuova web app 1,2,3 Piazza

A Mondovì è in arrivo «1,2,3 Piazza!», un nuovo urban game che guiderà piccoli e grandi esploratori alla scoperta dei luoghi più significativi del rione Piazza, dai più ai meno conosciuti, attraverso giochi fruibili su web app.

A guidare i partecipanti con due percorsi, uno per i bambini dai 6 agli 8 anni e uno per i bambini dai 9 ai 12 anni, saranno quattro mascotte che racconteranno aneddoti e curiosità sui principali punti di interesse storici, artistici e architettonici cittadini, che saranno materia di enigmi e rompicapi. «1,2,3 Piazza!» è l’esito di un progetto nato dalla collaborazione dei quattro principali poli culturali di Mondovì Piazza, il Museo della Ceramica, il Museo Civico della Stampa, la Torre del Belvedere e la chiesa della Missione; a renderlo possibile la collaborazione tra gli enti gestori (Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì, noau | officina culturale, Azienda Turistica Locale del Cuneese, Itur) e il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del bando FuoriOrario 2022.

In occasione della Mostra dell’Artigianato Artistico di Mondovì Piazza (11-15 agosto), sabato 12 agosto sarà possibile acquistare in anteprima «1,2,3 Piazza!» al prezzo di 8 euro a nucleo familiare (massimo 5 persone); la web app sarà utilizzabile contemporaneamente su due device per 48 ore. Solo per l’occasione, l’acquisto della web app offrirà l’opportunità di partecipare a una gioco-visita alle 10, 16,30 e 18 e a uno dei due laboratori creativi per bambini tra i 6 e i 12 anni tra quello delle 11,30 presso il Museo della Ceramica e quello delle 15 presso la Chiesa della Missione, sede dei percorsi di «Infinitum».

Il laboratorio presso il Museo della Ceramica, dal titolo «Galletti per un giorno al Museo della Ceramica di Mondovì», porterà i partecipanti alla scoperta delle diverse fasi e tecniche della lavorazione della ceramica, con una panoramica sulla storia del distretto ceramico monregalese. I giovani visitatori si cimenteranno in un laboratorio di manualità creativa che permetterà di sperimentare le fasi di ideazione, progettazione e realizzazione di un biscotto ceramico avente come soggetto il celebre gallo della ceramica «Vecchia Mondovì». Muniti di timbri, mascherine, pennelli, e soprattutto di tanta creatività̀, i partecipanti riprodurranno sul manufatto - che si porteranno a casa come ricordo - la tradizionale mascotte monregalese del galletto, accompagnata dai caratteristici bordi blu.

L’attività «Crea il tuo libro d’artista!» presso la chiesa della Missione si aprirà con una breve visita che permetterà di scoprirne gli «effetti speciali», dalla finta cupola, alle colonne che si curvano, agli animali nascosti tra le colonne. A seguire un laboratorio con due proposte differenziate in base alla fascia di età dei destinatari porterà alla realizzazione di un «libro d’artista», vale a dire un libricino che racconta il lavoro svolto dall’artista all’interno della chiesa. I bambini dai 6 agli 8 anni saranno chiamati a decorare il «libro d’artista» e a disegnare sull’ultima pagina il pittore Andrea Pozzo. I bambini dai 9 ai 12 anni saranno invitati a completare il «libro d’artista» con alcune parole mancanti e a rappresentare sull’ultima pagina gli affreschi o gli elementi architettonici della chiesa che li hanno colpiti maggiormente. A partire da domenica 13 agosto la web app «1,2,3 Piazza!» sarà acquistabile presso l’ufficio turistico di Mondovì, sito al civico 1 di piazza Maggiore, e prossimamente anche online.

Info e prenotazioni: iatmondovi@visitcuneese.it

https://123piazza.museoceramicamondovi.it/

https://www.visitcuneese.it/dettaglio-esperienza/-/d/123-piazza