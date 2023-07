Biometano a Govone: arrivano le dimissioni del sindaco Elio Sorba

Una novità decisamente inattesa quella arrivata in serata ad animare il già vivace dibattito in corso a Govone in merito all’opportunità di autorizzare la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano in frazione Canove.



In serata il sindaco Elio Sorba ha infatti rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di primo cittadino del centro roerino.



La notizia si è diffusa in paese pochi minuti prima dell’inizio della riunione convocata per le ore 21 da un gruppo di residenti della frazione, intenzionati a dare vita a un comitato contrario alla realizzazione dell’impianto. L’incontro è tuttora in corso (foto sotto) presso i locali della Pro loco alla presenza di circa 150 persone, determinate a proseguire nella costituzione di un gruppo organizzato per l’opposizione al progetto.





Dai canali social del Comune è intanto arrivata la conferma del passo indietro, consegnate a un messaggio dello stesso sindaco. "Io sottoscritto Elio Sorba – vi si legge –, sindaco del comune di Govone, in data 31 luglio 2023 sono a porgere le mie scuse per non aver fornito a tempo debito informazioni relative all’impianto biometano da realizzarsi in località Canove (al)la giunta, (a)i consiglieri di maggioranza e (al)la popolazione, pur essendo io a conoscenza della volontà di costruire tale impianto da due anni".



"Sollevo pertanto gli assessori e i consiglieri da ogni responsabilità – prosegue lo scritto –, in quanto erano all’oscuro di tutte le informazioni suddette e sono venuti a conoscenza dell’intenzione di realizzare tale impianto solo al momento della convocazione della Conferenza dei Servizi nel marzo 2023. Pertanto rassegno, in data odierna, le mie dimissioni".

Nella giornata di sabato, 29 luglio, il Comune aveva intanto comunicato di aver richiesto alla Provincia, competente in materia, "di congelare i termini del procedimento", pubblicando sul proprio portale le relativa missive inviate all'Amministrazione provinciale e un documento informativo sul progetto prodotto dalla società Govone Biometano Srl (vedi allegati a fondo pagina).

Già vicesindaco, Sorba guidava l'amministrazione comunale del centro roerino dal maggio 2019, quando raccolse il testimone dal suo predecessore Giampiero Novara venendo eletto sindaco alla guida della lista Con te per Govone con 867 voti, il 63% dei suffragi, contro i 497 racccolti dalla sfidante Ornella Ponchione.