Canosio si prepara ai festeggiamenti per la Bahio de San Lauréns

All’ombra del Bric Balacorda, in alta Valle Maira, c’è una borgata in cui ogni anno si rinnova una tradizione centenaria. Siamo a Preit nel comune di Canosio e la Bahio è quella di San Lorenzo!

Bahio? Di cosa si tratta? Ve lo raccontiamo noi…

Si presume che la Bahio de San Lauréns sia stata istituita nella seconda metà del 1500 per difendere la Parrocchia di Préit - un’isola di indomiti cattolici- dagli attacchi che i protestanti (Ugonotti) sferravano durante le celebrazioni religiose e specialmente durante la festa patronale di San Lauréns.

Tra gli abitanti del Préit nacque così l’idea di reagire, contro gli avversari, formando una scorta armata - la BAHIO appunto - comandata da un Abbà che rimaneva in carico per un anno.

Dalla seconda metà del 1800 a Preti ogni anno si rinnova la Rievocazione storica della Bahio con una truppa di alabardieri posti a protezione della celebrazione del patrono e tradizione vuole che, alla festa religiosa, si leghi quella pagana della ricerca del nuovo Abbà, al grido di “vivo l’Abà nòu!”

È così, generazione dopo generazione, la Pro Loco di Preit intende mantenere vive le usanze, regalando emozioni a tutti coloro che nella giornata della domenica partecipano al rito della rievocazione.

I festeggiamenti inizieranno sabato 5 agosto con la tradizionale polentata serale “dell’amicizia”, per continuare domenica 6 agosto con la Santa Messa (ore 10:45) alla quale seguirà la processione con il Santo per le vie della borgata. Nella stessa mattinata di domenica la frazione verrà animata con la “vendita all’incanto” di prodotti tipici del territorio, mentre il pomeriggio vedrà tutti i presenti partecipi nella ricerca dell’Abbà Nuovo.

La settimana prevede attività per i più giovani (giochi per bambini e avvicinamento all’arrampicata) e si svilupperà con un coinvolgente aPREITivando nel tardo pomeriggio di venerdì 11 agosto (aperitivo diffuso a spasso per la borgata seguito dal concerto della band PSA) e da una strepitosa “festa dei giovani prevista per sabato 12 agosto (torneo di calcio a 5 e grande grigliata di carne).

Tutti i dettagli del programma li trovate sulla pagina Facebook