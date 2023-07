Cuneo tra le province del Nord con i livelli più bassi di istruzione nella popolazione

Cuneo è al ventottesimo posto in Italia per i livelli di istruzione della sua popolazione provinciale. Sarebbe un buon piazzamento, non fosse che la classifica è al rovescio e mette al primo posto, per poi scendere, le realtà territoriali con la più alta percentuale di residenti senza o con solo la licenza media.

L’analisi condotta da Il Sole 24 Ore prende in esame i dati Istat elaborati sugli abitanti oltre i 9 anni, età minima per l’alfabetizzazione, secondo il censimento permanente 2021.

Tra le prime dieci posizioni si possono trovare (quasi) tutte province del Sud: al primo posto c’è Sud Sardegna con una incidenza di bassa istruzione sulla popolazione del 61,6%.

Nella prima decina l’unica eccezione è rappresentata da Prato (all’ottavo posto), collocata nell’area di centro dell'Italia.

L’area provinciale del Nord messa peggio, in questo senso, è la piemontese Biella (al ventesimo con una percentuale del 53,7%). Sempre restando nel settentrione si può trovare nell’ordine Rovigo (22° posto), Bergamo (23°) e Brescia (24° nazionale).

Cuneo con un'incidenza di bassa istruzione sulla popolazione del 51,7% è la quinta, in negativo, se si prende in considerazione l'area del Nord, la seconda a livello regionale. La Granda è al di sopra della media nazionale (48,2%).

Proseguendo sul Piemonte poco più dietro si trova Asti (30° posto), Vercelli (31°), VCO (34°), Novara (37°), Alessandria (45°). Chiude, molto più indietro, Torino al 74° posto con una incidenza del 47,1%.

Torino è comunque tra i capoluoghi di regione del Nord messi peggio. In “fondo” alla classifica con l’incidenza più bassa si trova Roma (38,2%) seguita da Milano (40,1%) e Trento (41%).

Meglio di Torino tra i capoluoghi del settentrione ci sono Bolzano (41,1%), Bologna (41,9%), Trieste (42,1%) e Genova (42,7%).